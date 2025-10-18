Multas de tránsito: la nueva forma digital para pagar las infracciones en tu hogar y en cuotas sin interés
Este sistema online permite regularizar deudas desde la comodidad del hogar y sin necesidad de realizar trámites engorrosos. Los detalles en la nota.
Transitar por la vía pública cumpliendo las leyes de tránsito es fundamental no solo para resguardar la integridad física propia y la de terceros, sino que también para evitar multas que pongan en jaque el bolsillos. Por lo general, las infracciones por exceso de velocidad o por cruzar un semáforo en rojo son las más altas en la actualidad.
A partir de noviembre de 2025, los conductores de Buenos Aires podrán pagar sus multas de manera digital y en cuotas. Esto no solo facilita el trámite, sino que evita que las deudas bloqueen gestiones importantes, como renovar la licencia, vender un auto o circular con normalidad.
Multas y plan de pagos
La Provincia de Buenos Aires lanzó un plan que permite pagar multas de tránsito de forma flexible, en 6 o 12 cuotas sin interés, durante una moratoria inicial de 90 días. Los pagos se calculan según el valor de la infracción al momento de adherirse.
Para usarlo, los conductores deben entrar al sitio oficial, iniciar sesión, seleccionar su vehículo y las multas a incluir, definir las cuotas y generar el plan. Esta medida, respaldada por la Resolución 69/20, busca simplificar la regularización de deudas y fomentar el cumplimiento de las normas.
Otras formas de pagar tus multas con ahorro
Si al consultar las infracciones aparecen multas pendientes, los conductores pueden pagarlas de distintas maneras: tarjetas, transferencias, billeteras virtuales con QR o efectivo en locales como Rapipago y Pago Fácil. También hay opciones presenciales en algunos cajeros especiales.
Además, existen beneficios según la jurisdicción: en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, pagar dentro de los primeros 40 días permite acceder a un descuento de hasta un 50%. Por otro lado, algunas apps, como Buepp del Banco Ciudad, ofrecen descuentos adicionales de hasta el 20% con un tope de reintegro.
Todos los valores de las multas
Montos de las multas en la provincia de Buenos Aires
- Exceso de velocidad (de 150 a 1000 UF): entre $240.900 y $1.606.000.
- Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes (de 200 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.
- Conducir sin seguro (de 50 a 100 UF): de $71.750 hasta $143.500.
- Circular sin VTV (de 300 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.
- Circular en contramano o por banquina (de 200 a 1000 UF): de $481.800 hasta $1.606.000.
- Utilizar el celular al volante (de 100 a 200 UF): entre $143.500 y $287.000
- Pasar un semáforo en rojo (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.
- Mal estacionamiento (de 50 a 100 UF): de $80.300 hasta $160.600.
- No utilizar el cinturón de seguridad o el casco (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.
- Conducir sin patente (de 50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500.
- Negarse a mostrar la documentación exigida (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.
Montos de las multas en CABA
- Superar la máxima hasta 20 km/h en calles o 40 km/h en vías rápidas: $55.895,70
- Exceso grave (más de 140 km/h): $3.194.040
- Mal estacionamiento: $79.851
- Circular sin la VTV vigente: $79.851
- Estacionar en carriles exclusivos o del Metrobús: $119.776,50
- Obstruir rampas para personas con discapacidad: $239.553
- Pasar un semáforo en rojo: de $239.553 a $1.097.430
- Tapar la patente: $798.510
- Cruzar una barrera baja: de $319.404 a $1.597.020
- Conducir usando el celular: $159.702
- No cumplir con el grabado de autopartes: $119.776,50
- Intentar evadir el pago en peajes de AUSA: $119.776,50
- No usar cinturón de seguridad: $79.851
- Manejar con auriculares: $79.851
- No portar licencia de conducir: $39.925,50
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario