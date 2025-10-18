Multas de tránsito: la nueva forma digital para pagar las infracciones en tu hogar y en cuotas sin interés

Otras formas de pagar tus multas con ahorro

Si al consultar las infracciones aparecen multas pendientes, los conductores pueden pagarlas de distintas maneras: tarjetas, transferencias, billeteras virtuales con QR o efectivo en locales como Rapipago y Pago Fácil. También hay opciones presenciales en algunos cajeros especiales.

Además, existen beneficios según la jurisdicción: en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, pagar dentro de los primeros 40 días permite acceder a un descuento de hasta un 50%. Por otro lado, algunas apps, como Buepp del Banco Ciudad, ofrecen descuentos adicionales de hasta el 20% con un tope de reintegro.

Todos los valores de las multas

Montos de las multas en la provincia de Buenos Aires

Exceso de velocidad (de 150 a 1000 UF): entre $240.900 y $1.606.000.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes (de 200 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

Conducir sin seguro (de 50 a 100 UF): de $71.750 hasta $143.500.

Circular sin VTV (de 300 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

Circular en contramano o por banquina (de 200 a 1000 UF): de $481.800 hasta $1.606.000.

Utilizar el celular al volante (de 100 a 200 UF): entre $143.500 y $287.000

Pasar un semáforo en rojo (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Mal estacionamiento (de 50 a 100 UF): de $80.300 hasta $160.600.

No utilizar el cinturón de seguridad o el casco (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Conducir sin patente (de 50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500.

Negarse a mostrar la documentación exigida (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Montos de las multas en CABA