Aumentan las multas de tránsito: estas serán las más caras de octubre
Estas infracción se calculan según las Unidades Fijas (UF), equivaliendo al precio de un litro de nafta de mayor octanaje. Los detalles en la nota.
Conducir con precaución y respetando las leyes de tránsito no solo resguarda nuestra vida y la de terceros, sino que también evita infracciones que desencadenen en multas elevadas. Respetar las señales, no usar el celular mientras se maneja y cumplir con los controles correspondientes son algunas de las claves.
En octubre, los valores de las multas de tránsito tendrán aumentos en distintas provincias del país. Estas sanciones se calculan en base a Unidades Fijas (UF), tomando como referencia el precio de un litro de nafta de mayor octanaje en CABA. En algunos casos, las infracciones superan los $3.000.000.
Todos los valores de las multas en CABA y PBA
Valores de las multas en CABA
- Superar la velocidad máxima hasta 20 km/h en calles o 40 km/h en vías rápidas: $55.895,70
- Exceso grave de velocidad: $3.194.040
- Mal estacionamiento: $79.851
- Circular sin la VTV: $79.851
- Estacionar en carriles exclusivos o del Metrobús: $119.776,50
- Obstruir rampas para personas con discapacidad: $239.553
- Cruzar un semáforo en rojo: de $239.553 a $1.097.430
- Tapar la patente: $798.510
- Cruzar una barrera baja: de $319.404 a $1.597.020
- Conducir usando el celular: $159.702
- No cumplir con el grabado de autopartes: $119.776,50
- Intentar evadir el pago en peajes de AUSA: $119.776,50
- No utilizar cinturón de seguridad: $79.851
- Manejar con auriculares: $79.851
- No portar licencia de conducir: $39.925,50
Montos de las multas en la Provincia de Buenos Aires
- Exceso de velocidad: entre $240.900 y $1.606.000.
- Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes: entre $481.800 y $1.606.000.
- Conducir sin seguro: de $71.750 hasta $143.500.
- Circular sin VTV: entre $481.800 y $1.606.000.
- Circular en contramano o por banquina: de $481.800 hasta $1.606.000.
- Utilizar el celular al volante: entre $143.500 y $287.000
- Pasar un semáforo en rojo: entre $143.500 y $717.500.
- Mal estacionamiento: de $80.300 hasta $160.600.
- No utilizar el cinturón de seguridad o casco: entre $143.500 y $717.500.
- Conducir sin patente: de $71.750 a $143.500.
- Negarse a mostrar la documentación exigida: entre $143.500 y $717.500.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario