Multas de tránsito: las actualizaciones para diciembre 2025
La Provincia de Buenos Aires actualizó el monto de las infracciones de cara al último mes del año. Conocé cuánto cuestan las principales multas.
La Ciudad de Buenos Aires y la Provincia actualizaron los montos de las multas de tránsito, haciendo muchas infracciones se vuelvan un gran dolor de cabeza para los conductores. Estas sanciones, que pueden ir desde estacionar en lugares prohibidos hasta exceder los límites de velocidad, representan un gasto económico y pueden traer consecuencias si no se abonan a tiempo.
El incumplimiento en el pago de la multa puede derivar en intereses acumulativos, bloqueos administrativos e incluso la imposibilidad de renovar la licencia o transferir el auto. Los conductores pueden revisar sus multas de manera online ingresando su Documento Nacional de Identidad (DNI) o la patente del vehículo en la web oficial.
Suben las multas en la provincia de Buenos Aires: cuánto cuesta cada infracción
La Provincia de Buenos Aires actualizó la Unidad Fija (UF) a $1.711, que se usa para calcular el valor de las multas de tránsito, manteniéndose hasta fin de año.
Con este ajuste, las sanciones por infracciones graves, como conducir bajo alcohol o drogas o superar los límites de velocidad, pueden superar el millón de pesos, mientras que pasar un semáforo en rojo o manejar sin papeles puede costar entre $171.000 y $855.000.
Otras infracciones comunes, como conducir sin seguro, sin patente, estacionar incorrectamente o usar el celular al volante, tienen multas que van desde $85.000 hasta $342.000. No contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) también puede implicar sanciones millonarias.
La UF bonaerense se actualiza cada dos meses según los precios de los combustibles, a diferencia de la Ciudad de Buenos Aires, donde el ajuste es semestral.
Multas con descuento, impugnación y prescripción
Una forma rápida de saldar una multa es el pago voluntario con 50% de descuento, aunque se pierde el derecho a impugnarla. Si se cree que la infracción es injusta, se puede presentar un descargo, pero sin el descuento.
Otra opción es esperar a que prescriba, lo que demora entre 2 y 5 años según la gravedad y la provincia, aunque esto puede afectar trámites como renovar la licencia o vender el vehículo. Estos son los plazos de prescripción de cada jurisdicción:
- Buenos Aires: 2 años (leves), 5 años (graves)
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 5 años (todas las faltas)
- Mendoza: 2 años (leves), 3 años (graves), 4 años (gravísimas)
- Chaco: 2 años (leves), 5 años (graves)
- Chubut: 6 meses (sin iniciar procedimiento), 1 año (con procedimiento iniciado), 2 años (sentencia firme)
- Formosa: 1 año (leves), 2 años (graves)
- Corrientes, San Juan y Tierra del Fuego: 2 años
- Neuquén y Córdoba: 3 años (todas las faltas)
- Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta y San Luis: 5 años
- Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán: siguen el criterio nacional.
En qué casos no prescriben las multas de tránsito
- Para dar de baja una multa prescripta, es necesario reunir documentación como el comprobante de la infracción, DNI y respaldos relacionados.
- El trámite se gestiona ante el juzgado de faltas de la jurisdicción, ya sea presencialmente o por la web oficial.
- Se puede solicitar la cancelación de la multa acreditando que pasó el plazo legal sin que se iniciara cobro o juicio.
- La prescripción no aplica si se comete otra infracción grave después, ya que el plazo se reinicia.
- Tampoco aplica si la multa fue judicializada o comenzó un proceso de cobro, interrumpiendo la prescripción.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario