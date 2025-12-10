Multas de tránsito: las actualizaciones para diciembre 2025

La UF bonaerense se actualiza cada dos meses según los precios de los combustibles, a diferencia de la Ciudad de Buenos Aires, donde el ajuste es semestral.

Multas con descuento, impugnación y prescripción

Una forma rápida de saldar una multa es el pago voluntario con 50% de descuento, aunque se pierde el derecho a impugnarla. Si se cree que la infracción es injusta, se puede presentar un descargo, pero sin el descuento.

Otra opción es esperar a que prescriba, lo que demora entre 2 y 5 años según la gravedad y la provincia, aunque esto puede afectar trámites como renovar la licencia o vender el vehículo. Estos son los plazos de prescripción de cada jurisdicción:

Buenos Aires: 2 años (leves), 5 años (graves)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 5 años (todas las faltas)

Mendoza: 2 años (leves), 3 años (graves), 4 años (gravísimas)

Chaco: 2 años (leves), 5 años (graves)

Chubut: 6 meses (sin iniciar procedimiento), 1 año (con procedimiento iniciado), 2 años (sentencia firme)

Formosa: 1 año (leves), 2 años (graves)

Corrientes, San Juan y Tierra del Fuego: 2 años

Neuquén y Córdoba: 3 años (todas las faltas)

Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta y San Luis: 5 años

Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán: siguen el criterio nacional.

En qué casos no prescriben las multas de tránsito