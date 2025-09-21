Murió Azucena Díaz, histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo
A lo largo de los años, Azucena participó activamente en las marchas de los jueves en la Plaza de Mayo.
Azucena Díaz, una de las figuras más emblemáticas de la organización Madres de Plaza de Mayo, falleció este domingo.
Su incansable lucha y la búsqueda de su hijo Manuel Taján, desaparecido durante la última dictadura militar, la convirtieron en un símbolo de la resistencia y la dignidad en Argentina.
Originaria de Tucumán y residente en La Matanza, Azucena se destacó por su humildad y convicciones inquebrantables. Tras la desaparición de su hijo el 24 de marzo de 1976, se unió a las Madres de Plaza de Mayo y se convirtió en un pilar fundamental en la defensa de los 30.000 desaparecidos.
A lo largo de los años, Azucena participó activamente en las marchas de los jueves en la Plaza de Mayo. Su tenacidad y entrega la convirtieron en una referente para las nuevas generaciones de activistas. En 2024, la Comisión de Derechos Humanos del Senado bonaerense la reconoció como "Personalidad Destacada de los Derechos Humanos" por su labor.
Organizaciones como H.I.J.O.S. Capital la despidieron con un emotivo mensaje: "Hasta siempre Azucena Díaz", expresando sus condolencias y recordando su compromiso inquebrantable.
"¡Hasta la memoria siempre Azucena Díaz de Teján! Madre de Plaza de Mayo, vivía en Gregorio de Laferrere, a donde se mudó tras la desaparición de su hijo Manuel, militante del sindicato del Ingenio Concepción, en Tucumán, secuestrado el 24 de marzo de 1976 y desaparecido", expresaron desde la organización.
