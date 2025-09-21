Murió Azucena Díaz, histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo

A lo largo de los años, Azucena participó activamente en las marchas de los jueves en la Plaza de Mayo. Su tenacidad y entrega la convirtieron en una referente para las nuevas generaciones de activistas. En 2024, la Comisión de Derechos Humanos del Senado bonaerense la reconoció como "Personalidad Destacada de los Derechos Humanos" por su labor.