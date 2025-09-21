El nuevo feriado decretado y que conformará un nuevo fin de semana largo

Los motivos del feriado

El 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, establecido por el Decreto 1584 de 2010 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La fecha coincide con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y busca recordar a los pueblos originarios, otorgándole un significado que respeta la diversidad étnica y cultural, conforme a la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos.