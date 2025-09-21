El nuevo feriado decretado y que conformará un nuevo fin de semana largo
Octubre 2025 traerá un fin de semana largo confirmado por el Gobierno de Javier Milei, ideal para planificar viajes y escapadas antes de fin de año.
El Gobierno de Javier Milei confirmó el traslado del feriado del 12 de octubre de 2025, que este año caía domingo, al viernes 10 de octubre, generando así un fin de semana largo de tres días consecutivos. La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo el Decreto 614/2025, busca ofrecer más oportunidades de descanso y promover el turismo interno, el consumo y la actividad gastronómica y comercial en todo el país.
Con este ajuste, el próximo fin de semana largo en Argentina será del viernes 10 al domingo 12 de octubre, ideal para escapadas a destinos turísticos como Cataratas del Iguazú, la Patagonia y la Costa Atlántica.
Los motivos del feriado
El 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, establecido por el Decreto 1584 de 2010 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La fecha coincide con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y busca recordar a los pueblos originarios, otorgándole un significado que respeta la diversidad étnica y cultural, conforme a la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos.
Este cambio reemplazó al antiguo “Día de la Raza”, decretado en 1917 por Hipólito Yrigoyen, adaptando la conmemoración a un enfoque más inclusivo y respetuoso de la historia y la cultura de los pueblos originarios.
Además del puente de octubre, el calendario de feriados nacionales 2025 aún incluye otros fines de semana largos:
- Viernes 21 a lunes 24 de noviembre: fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional.
- Sábado 6 a lunes 8 de diciembre: fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Jueves 25 de diciembre: feriado inamovible de Navidad.
Con esta planificación, los argentinos podrán organizar viajes, escapadas y actividades recreativas durante los próximos meses, aprovechando cada fin de semana largo.
El calendario de feriados 2025
- Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladado)
- Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable del jueves 20)
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario