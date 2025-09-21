Siguen los cambios en Telefe: qué pasa hoy domingo con La Voz Argentina
El canal de las pelotas volvió a modificar la grilla y el reality no saldrá por lo que la furia del público crece cada vez más.
La Voz Argentina está entrando en la recta final y la competencia está más caliente que nunca. Esto hace que los seguidores del programa estén atentos a todo lo que ocurra en el certamen, sin embargo los cambios que está implementando Telefe, no les está gustando nada.
El canal viene cambiando los días del programa, ya que están moviendo la grilla de manera sorpresiva y esto hace que la competencia se vea afectada.
Durante las últimas semanas, el programa que conduce Nico Occhiato no salió por diferentes motivos: las transmisiones de los partidos de la Selección Argentina y Copa Libertadores. Tampoco se emitió el domingo 7 de septiembre, posiblemente debido a las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
Aunque el programa ha sumado una gala semanal, saliendo al aire de domingo a viernes, los fanáticos se han encontrado con la sorpresa de que el reality no se emite en las noches esperadas. Esta situación ha generado bronca e incertidumbre, ya que no se sabe cómo quedará la grilla de programación.
De hecho, los días que La Voz Argentina sale al aire cambiaron y ya no irá más de domingos a jueves. A partir de esta semana, el concurso saldrá al aire de lunes a jueves.
Por qué no dan La Voz Argentina este domingo
El programa entró en etapas decisivas, por lo que la producción de Telefe decidió que La Voz Argentina ahora salga al aire solo de lunes a jueves.
Como era de esperarse, a raíz de esta modificación, los usuarios en las redes sociales estallaron y no dudaron en dejar fuertes comentarios, ya que se sienten perjudicados por no poder seguir disfrutando del certamen como estaban acostumbrados.
La próxima emisión de La Voz Argentina sería entonces este lunes, con las presentaciones del resto de los participantes que esperan llegar a la final.
