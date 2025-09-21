Siguen los cambios en Telefe: qué pasa hoy domingo con La Voz Argentina

Eliminado la voz

Por qué no dan La Voz Argentina este domingo

El programa entró en etapas decisivas, por lo que la producción de Telefe decidió que La Voz Argentina ahora salga al aire solo de lunes a jueves.

Como era de esperarse, a raíz de esta modificación, los usuarios en las redes sociales estallaron y no dudaron en dejar fuertes comentarios, ya que se sienten perjudicados por no poder seguir disfrutando del certamen como estaban acostumbrados.

La próxima emisión de La Voz Argentina sería entonces este lunes, con las presentaciones del resto de los participantes que esperan llegar a la final.