Murió el primer paciente de Argentina por súper gripe H3N2: cuáles son los síntomas
Se trata de un hombre de 74 años que llevaba un mes de internación en Mendoza.
Mendoza confirmó este martes 20 el primer fallecimiento por gripe A H3N2 en la Argentina. Se trata de un hombre de 74 años que permanecía internado en el Hospital Carrillo, en el departamento de Las Heras. El paciente presentaba enfermedades preexistentes y cursó un cuadro respiratorio grave que derivó en su deceso, según informaron autoridades sanitarias provinciales.
La víctima es un argentino radicado en España y había llegado a Mendoza para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia. A las 48 horas de su arribo comenzó a manifestar fiebre y síntomas respiratorios, por lo que fue trasladado inicialmente al Hospital Central. Dada la complejidad del cuadro, fue derivado el 17 de diciembre al Hospital Carrillo, donde quedó internado en terapia intensiva.
Con el correr de los días, tras los análisis pertinentes, se confirmó que había contraído la variante del virus gripal que mantiene en vilo al mundo. El hombre llegó a la Argentina con el esquema de vacunación completo contra la influenza, lo que permitiría afrontar mejor un cuadro respiratorio. Sin embargo, su evolución clínica sufrió complicaciones a raíz de las diversas comorbilidades que presentaba el paciente, lo que derivó finalmente en su deceso.
“El paciente quedó internado en terapia intensiva a mediados de diciembre. Había sido diagnosticado con gripe H3N2, en coincidencia con el virus que mostraba mayor circulación en España y el hemisferio norte. Nosotros enviamos las muestras al Instituto Malbrán, que confirmó que se trataba de subclado K”, indicaron desde el centro médico.
Situación epidemiológica en Argentina
De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional, en el país se confirmaron 28 casos de influenza A (H3N2) distribuidos en 14 provincias, entre ellas Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tierra del Fuego. La mayoría de los contagios se registró en personas mayores de 60 años y en menores de 10, y casi la mitad de los pacientes requirió internación.
El informe oficial advierte además que solo el 21% de los casos confirmados contaba con vacunación previa, un dato que refuerza la importancia de completar los esquemas de inmunización, especialmente en los grupos de riesgo.
Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a reforzar las medidas de prevención, como la vacunación antigripal, el uso de barbijo ante síntomas respiratorios y la consulta médica temprana, para evitar complicaciones graves.
Cuáles son los síntomas
La sintomatología de la H3N2 no difiere de la gripe tradicional:
- Fiebre
- Tos
- Dolor de garganta
- Cansancio general
