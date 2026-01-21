Murió el primer paciente de Argentina por súper gripe H3N2: cuáles son los síntomas

El informe oficial advierte además que solo el 21% de los casos confirmados contaba con vacunación previa, un dato que refuerza la importancia de completar los esquemas de inmunización, especialmente en los grupos de riesgo.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a reforzar las medidas de prevención, como la vacunación antigripal, el uso de barbijo ante síntomas respiratorios y la consulta médica temprana, para evitar complicaciones graves.

Cuáles son los síntomas

La sintomatología de la H3N2 no difiere de la gripe tradicional: