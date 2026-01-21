Descubrí Salta: el pueblo con artesanos teleros que ofrecen sus artesanías rodeados de paisajes hermosos
Entre montañas, valles y caminos escénicos, existen pequeños pueblos que conservan tradiciones ancestrales y enamoran a cada visitante.
Salta es una de las provincias más visitadas de la Argentina y no es casualidad. Su ubicación privilegiada en el noroeste del país, sumada a una combinación única de paisajes, cultura e historia, la convierten en un destino ideal para quienes buscan algo más que descanso.
En pleno corazón de los Valles Calchaquíes se esconde una localidad que se destaca por su identidad cultural, su fuerte vínculo con la historia argentina y, sobre todo, por sus artesanos teleros, quienes mantienen vivas técnicas heredadas de generación en generación. Rodeado de naturaleza imponente, este destino se transforma en una opción imperdible para quienes planean unas vacaciones distintas en el norte del país.
Qué se puede hacer en Seclantás
Uno de los grandes atractivos del pueblo es recorrer el Camino de los Artesanos, donde los teleros locales elaboran ponchos, ruanas y mantas utilizando lana de llama y oveja. Estas piezas únicas se confeccionan con la técnica ancestral del telar de palo plantado, una tradición que convirtió a la localidad en la reconocida Cuna del Poncho Salteño.
Caminar por sus calles es otra experiencia imperdible. Las casas conservan una arquitectura tradicional, con techos de caña cubiertos con tortas de barro, que transportan al visitante a otra época. Entre los puntos destacados se encuentran la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, construida en 1835, la Capilla del Cementerio, declarada Monumento Histórico Provincial, y el Cerro del Vía Crucis, desde donde se obtienen vistas panorámicas del valle.
La Plaza La Junta también ocupa un lugar central en la historia del pueblo. Allí se convocó en 1814 la Primera Junta Vallista, que tuvo un rol clave en el apoyo a las campañas independentistas encabezadas por Manuel Belgrano.
Para los amantes de la naturaleza, los alrededores ofrecen paisajes sorprendentes. Las Cuevas de Acsibi, formaciones rocosas de arenisca rojiza esculpidas por el viento y el agua, forman un cañón natural impactante. Otro punto destacado es la Laguna de Brealito, ubicada a más de 2.000 metros de altura, famosa por cambiar de color según la luz del sol y por la energía especial que, aseguran, se siente al visitarla.
La experiencia se completa con su gastronomía típica. Empanadas, tamales, humita, chivito y chuchoca son algunos de los platos tradicionales que se pueden degustar, siempre acompañados por vinos artesanales de la región, como el patero o la mistela.
Dónde queda Seclantás
Esta pequeña localidad y municipio se encuentra en el Departamento Molinos, en el noroeste de la provincia de Salta. Está ubicada a unos 170 kilómetros de la capital provincial, en pleno corazón de los Valles Calchaquíes. Debido a su relevancia histórica, varias áreas del pueblo fueron declaradas Sitio Histórico Nacional, en reconocimiento a su participación en la lucha por la independencia argentina.
Cómo llegar a Seclantás
Desde la ciudad de Salta, el recorrido comienza por la Ruta Nacional 68 hasta El Carril. Luego se continúa por la Ruta Provincial 33, atravesando el Parque Nacional Los Cardones. Más adelante, el camino combina la Ruta Provincial 42 con la Ruta Nacional 40, hasta cruzar el Río Calchaquí y llegar al pueblo.
El trayecto es de aproximadamente 170 kilómetros y demanda cerca de cuatro horas de viaje, con algunas dificultades propias de las rutas del noroeste argentino. Sin embargo, los paisajes que acompañan todo el recorrido convierten al viaje en una experiencia inolvidable.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario