Descubrí Salta: el pueblo con artesanos teleros que ofrecen sus artesanías rodeados de paisajes hermosos

Para los amantes de la naturaleza, los alrededores ofrecen paisajes sorprendentes. Las Cuevas de Acsibi, formaciones rocosas de arenisca rojiza esculpidas por el viento y el agua, forman un cañón natural impactante. Otro punto destacado es la Laguna de Brealito, ubicada a más de 2.000 metros de altura, famosa por cambiar de color según la luz del sol y por la energía especial que, aseguran, se siente al visitarla.

La experiencia se completa con su gastronomía típica. Empanadas, tamales, humita, chivito y chuchoca son algunos de los platos tradicionales que se pueden degustar, siempre acompañados por vinos artesanales de la región, como el patero o la mistela.

Dónde queda Seclantás

Esta pequeña localidad y municipio se encuentra en el Departamento Molinos, en el noroeste de la provincia de Salta. Está ubicada a unos 170 kilómetros de la capital provincial, en pleno corazón de los Valles Calchaquíes. Debido a su relevancia histórica, varias áreas del pueblo fueron declaradas Sitio Histórico Nacional, en reconocimiento a su participación en la lucha por la independencia argentina.

Cómo llegar a Seclantás

Desde la ciudad de Salta, el recorrido comienza por la Ruta Nacional 68 hasta El Carril. Luego se continúa por la Ruta Provincial 33, atravesando el Parque Nacional Los Cardones. Más adelante, el camino combina la Ruta Provincial 42 con la Ruta Nacional 40, hasta cruzar el Río Calchaquí y llegar al pueblo.

El trayecto es de aproximadamente 170 kilómetros y demanda cerca de cuatro horas de viaje, con algunas dificultades propias de las rutas del noroeste argentino. Sin embargo, los paisajes que acompañan todo el recorrido convierten al viaje en una experiencia inolvidable.