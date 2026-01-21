Con Francia segundo, Argentina hizo podio en el Mundial del Helado
La Argentina alcanzó el tercer puesto en la Gelato World Cup 2026, celebrada en Rimini, Italia. El país superó a más de 20 competidores, mientras Singapur se llevó el oro.
La Argentina logró quedarse con el tercer puesto en la Gelato World Cup 2026, la competencia más importante del mundo en heladería artesanal, que se llevó a cabo en Rimini, Italia. En esta edición participaron más de 20 países, y el equipo argentino logró imponerse gracias a sus sabores creativos, sus presentaciones impecables y la combinación de técnicas tradicionales y modernas.
Singapur se consagró campeón, obteniendo la medalla de oro, mientras Francia se quedó con la plata, dejando a Argentina en un destacado tercer lugar que reafirma su lugar entre las principales potencias de la heladería artesanal internacional.
El equipo nacional estuvo compuesto por maestros heladeros con experiencia en competencias locales e internacionales. Durante la Gelato World Cup, cada elaboración fue cuidadosamente evaluada por los jurados, quienes destacaron la creatividad, la técnica profesional y la capacidad de los argentinos de transmitir la identidad nacional a través de sus sabores. Los heladeros presentaron desde helados clásicos hasta combinaciones innovadoras, utilizando ingredientes locales y tradicionales que reflejan la riqueza de la gastronomía argentina.
Este logro llega luego de que Argentina se consagrara campeón de la Copa América del Helado Artesanal, lo que le permitió asegurar su participación en la World Cup. Subir al podio en Rimini no solo es un reconocimiento al talento y al esfuerzo del equipo, sino que también evidencia que la heladería artesanal argentina puede competir de igual a igual con países históricamente fuertes en este arte, como Italia, Francia o Japón.
El tercer puesto también invita a los consumidores a descubrir y disfrutar los sabores argentinos, desde los clásicos como dulce de leche hasta las propuestas más originales y creativas. Con este resultado, Argentina vuelve a destacarse en el escenario internacional, consolidando su reputación como una referencia global en heladería artesanal.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario