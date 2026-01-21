Con Francia segundo, Argentina hizo podio en el Mundial del Helado

Este logro llega luego de que Argentina se consagrara campeón de la Copa América del Helado Artesanal, lo que le permitió asegurar su participación en la World Cup. Subir al podio en Rimini no solo es un reconocimiento al talento y al esfuerzo del equipo, sino que también evidencia que la heladería artesanal argentina puede competir de igual a igual con países históricamente fuertes en este arte, como Italia, Francia o Japón.

El tercer puesto también invita a los consumidores a descubrir y disfrutar los sabores argentinos, desde los clásicos como dulce de leche hasta las propuestas más originales y creativas. Con este resultado, Argentina vuelve a destacarse en el escenario internacional, consolidando su reputación como una referencia global en heladería artesanal.