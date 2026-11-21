Murió Frederike Pon, figura clave de la familia fundadora de Bodegas Salentein
Frederike Pon falleció a los 67 años; integraba Salentein Company y continuó el legado de su padre en el Valle de Uco.
Bodegas Salentein informó el fallecimiento de Frederike Pon a los 67 años. Ella era accionista de Salentein Company y formaba parte de la familia fundadora.
Los Pon, de origen holandés, figuran entre los grandes impulsores de la vitivinicultura de alta gama y del enoturismo en el Valle de Uco, Mendoza. Mijndert Pon creó la bodega en 1996 y, después de su muerte, sus hijos Frederike y Ben siguieron su legado.
La muerte de Frederike Pon se produce en días en que la bodega que su padre estableció en Valle de Uco recibió importantes premios internacionales. El miércoles último, Salentein alcanzó el puesto N°15 del ranking The 50 Best Vineyards, que reúne a las mejores bodegas abiertas al enoturismo del mundo. Una semana antes, la eligieron Bodega del Año del Nuevo Mundo (New World Winery of the Year 2026) en los premios Wine Star Awards, de la revista Wine Enthusiast.
A raíz de ese premio, Frederike declaró hace unos días: “Mi padre soñaba con desarrollar el enorme potencial del Valle de Uco, una región extraordinaria, y compartirlo con el mundo. Junto a mi hermano Ben, continuamos ese legado con una filosofía clara: que cada vino exprese con honestidad su origen y ofrezca un valor excepcional dentro de su categoría”.
Bodegas Salentein integra Salentein Company, con presencia actual en la Argentina, Uruguay y los Países Bajos, donde desarrolla distintos negocios vinculados al vino, la producción agropecuaria y la hospitalidad. Entre sus operaciones también figuran Bodegas Callia y Pyros Wines en San Juan, junto con Verbunt Verlinden y Landgoed de Salentein en los Países Bajos.
La bodega comunicó esa tarde: “A lo largo de los años, Frederike mantuvo un vínculo muy cercano con Salentein, acompañando su desarrollo con compromiso, confianza y una mirada siempre positiva. Sus ideas, su apoyo y su permanente interés fueron de gran valor dejando una huella que permanecerá en aquellos que compartieron con ella este camino”.
“Quienes tuvieron la oportunidad de conocerla recordarán especialmente su calidez, su alegría de vivir y su manera cercana de relacionarse con los demás. Incluso durante su enfermedad, mantuvo la fortaleza y el optimismo que siempre la caracterizaron. En este momento de profundo dolor, todo el equipo de Bodegas Salentein acompaña con respeto y afecto a sus hijos, Philip y Max, a su familia y a sus seres queridos”.
“Bodegas Salentein la recordará con profundo cariño y gratitud, honrando su memoria y el valioso legado que deja en la historia de la compañía”.
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