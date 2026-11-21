La bodega comunicó esa tarde: “A lo largo de los años, Frederike mantuvo un vínculo muy cercano con Salentein, acompañando su desarrollo con compromiso, confianza y una mirada siempre positiva. Sus ideas, su apoyo y su permanente interés fueron de gran valor dejando una huella que permanecerá en aquellos que compartieron con ella este camino”.

“Quienes tuvieron la oportunidad de conocerla recordarán especialmente su calidez, su alegría de vivir y su manera cercana de relacionarse con los demás. Incluso durante su enfermedad, mantuvo la fortaleza y el optimismo que siempre la caracterizaron. En este momento de profundo dolor, todo el equipo de Bodegas Salentein acompaña con respeto y afecto a sus hijos, Philip y Max, a su familia y a sus seres queridos”.

“Bodegas Salentein la recordará con profundo cariño y gratitud, honrando su memoria y el valioso legado que deja en la historia de la compañía”.