Si bien la Ley 27.399 habilita la movilidad de determinadas fechas patrias para fomentar el turismo interno, esa regla no aplica sobre este feriado. Además, el decreto firmado por el presidente Javier Milei —que faculta a la Jefatura de Gabinete a definir traslados cuando un feriado móvil cae en fin de semana— ratificó sin alteraciones la vigencia exacta de los feriados inamovibles sin importar qué día de la semana caigan.