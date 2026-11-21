Javier Milei no aplica la Ley 27.399 y el fin de semana largo por el Día de la Virgen no será para todos
El primer fin de semana largo de diciembre puede ser de hasta cuatro días, pero no para todos, según establece el Decreto 614/2025.
De acuerdo con el calendario oficial dispuesto por el Gobierno Nacional y el esquema vigente bajo el Decreto 614/2025, el feriado nacional del martes 8 de diciembre mantendrá su fecha original sin posibilidad de corrimiento, por lo que el fin de semana largo no será para todos y tendrá sus particularidades.
Durante esa jornada se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, una celebración religiosa que reviste el carácter de inamovible dentro del almanaque argentino, aunque permitirá disfrutar de un descanso extendido gracias a la incorporación de un día no laborable previo.
Si bien la Ley 27.399 habilita la movilidad de determinadas fechas patrias para fomentar el turismo interno, esa regla no aplica sobre este feriado. Además, el decreto firmado por el presidente Javier Milei —que faculta a la Jefatura de Gabinete a definir traslados cuando un feriado móvil cae en fin de semana— ratificó sin alteraciones la vigencia exacta de los feriados inamovibles sin importar qué día de la semana caigan.
Cómo queda el calendario de feriados de diciembre 2026 y el fin de semana largo
Con la normativa oficial confirmada para el último mes del año, el cronograma de descansos y fines de semana largos queda organizado de la siguiente manera:
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Lunes 7 de diciembre: Establecido como día no laborable con fines turísticos, lo que permite conformar un fin de semana extra largo de cuatro días junto al feriado siguiente.
Martes 8 de diciembre: Feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
Viernes 25 de diciembre: Feriado nacional inamovible correspondiente a la celebración de la Navidad.
Cómo se paga si se trabaja el martes 8 de diciembre
Al tratarse de un feriado nacional inamovible, durante el martes 8 de diciembre rigen las normas legales establecidas para el descanso dominical. Por lo tanto, aquellos trabajadores que deban prestar servicios de manera habitual durante esa jornada tienen derecho a percibir el doble de una remuneración ordinaria.
En cambio, el lunes 7 de diciembre funciona bajo la figura de día no laborable, por lo que la decisión de trabajar o no queda a criterio del empleador y, en caso de cumplirse tareas, se abona como una jornada simple.
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