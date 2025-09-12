Murió la madre de Axel Blumberg

El secuestro y asesinato de Axel Blumberg

Axel Blumberg fue secuestrado el 17 de marzo de 2004, en la calle Dorrego al 1500, en la localidad de Martínez, partido de San Isidro. Había ido a buscar a su novia, Estefanía Garay, para ir al cine. Estacionó el auto y bajó, pero nunca llegó a tocar el timbre.

Axel Blumberg

Los secuestradores lo redujeron y lo trasladaron en otro vehículo hasta una casa ubicada en Goya y Canadá del barrio Santa Paula, en Moreno. Allí lo mantuvieron atado y con los ojos vendados en una precaria habitación con un colchón y un balde.

Los capturadores exigieron 50.000 pesos por su rescate. Tras varias negociaciones, Juan Carlos Blumberg logró acordar la entrega de 14.500 pesos en una estación de servicio en Pilar y dio aviso a la policía.

blumberg

Cuando los secuestradores se percataron de la presencia policial, mantuvieron un enfrentamiento y lograron escapar. Decidieron quemar el auto en un descampado de Los Polvorines y volver a la casa.

En la madrugada del martes 23 de marzo, una semana después del secuestro, los delincuentes le aseguraron a Axel que lo iban a liberar y lo metieron en el baúl de un auto. El joven, desconfiado, se quitó la venda de los ojos, logró escapar y comenzó a correr pidiendo auxilio a los vecinos del Barrio Santa Paula.

Los secuestradores lograron alcanzarlo, lo llevaron hasta un descampado de Santa Teresa de Jesús y Álvarez de Arenales, en La Reja y lo mataron de un disparo en la sien. Tenía 23 años.

Axel Blumberg.jpg Axel Blumberg

En 2006 se llevó a cabo el juicio y el Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N° 2 de San Martín condenó a Sergio Miño, Carlos Díaz, José Díaz y Martín Peralta.

Durante el juicio María Elena Usonis declaró y expuso: “Soy la madre de Axel Damián Blumberg, vilmente asesinado el 23 de marzo de 2004 por una banda de delincuentes que, al momento del secuestro de mi hijo, en su mayoría debía estar en prisión por delitos cometidos con anterioridad. Por lo cual sostengo que en el asesinato de mi hijo hay muchos más culpables que los imputados aquí presentes”.

“Durante su cautiverio mi hijo fue sometido con saña a torturas físicas y psicológicas. Lo mataron, en primer lugar, porque son psicóticos irrecuperables que no tienen la ley incorporada en sus cabezas. En segundo lugar, porque sus secuestradores y asesinos no son y nunca van a poder ser como Axel: lindo por dentro y fuera, inteligente, con ética, capaz de dar y recibir el amor de todos los que lo queremos y que somos muchos”, continuó.

En abril de este año, uno de los asesinos, Carlos Díaz, recuperó su libertad. Su hermano, José, fue quien le disparó a Axel.