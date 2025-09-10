Un testigo contó cómo fue el ataque de la adolescente en Mendoza: "Dijo que las iba a matar"

"La mayoría de mis compañeros quedaron descubiertos pero no les hizo nada porque se ve que estaba buscando a la profesora", contó el estudiante y agregó: “Al rato entró la policía y nos pidió que evacuáramos la escuela”.

El joven describió que la adolescente “era calladita, tranquila y no buscaba problemas con nadie”. En concordancia con lo informado por otro alumno de la escuela, reiteró que “todos dicen que le hacían bullying y por eso actuó así".

menor armada colegio mendoza

Varios de los alumnos tuvieron que ser trasladados al hospital público de La Paz debido a un estado de nerviosismo. Según confirmó el director del centro de salud Gustavo Pinto, la mayoría de los chicos fueron atendidos y luego se retiraron en compañía de sus padres. Trascendió que una de las alumnas se descompensó tras la situación y permanecía internada.

Pánico en una escuela de Mendoza: "La chica sufría bullying"

alumno mendoza - bullying

Valentino, otro estudiante de la misma escuela, reveló más temprano que la adolescente “sufría bullying”. “Se ve que lo estaba pasando mal y no se lo contaba a nadie”, indicó en diálogo con Canal 7 de Mendoza y agregó que "era muy callada y tímida".

Medios locales informaron que la adolescente es hija de un comisario retirado de la Policía de San Luis, lo que explicaría cómo tuvo acceso a un arma cargada. Al respecto, Valentino también indicó que la familia de la chica "es muy tranquila, todos son muy buenos y nunca se metieron en problemas".

El menor informó por otro lado que la escuela cuenta con un gabinete de psicopedagogos para que los alumnos puedan comunicar sus problemas o expresar sus preocupaciones. "En general sufren bullying físico", describió.