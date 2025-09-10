Un testigo contó cómo fue el ataque de la adolescente en Mendoza: "Dijo que las iba a matar"
Un joven brindó detalles sobre la dramática situación que se vivió en la escuela de La Paz cuando una adolescente sacó un arma y disparó al aire.
La conmoción se apoderó de la ciudad de La Paz, Mendoza, donde una alumna de la escuela Marcelino Blanco sacó un arma y comenzó a disparar al aire, para luego atrincherarse en el establecimiento. Un estudiante, que fue testigo de la situación, relató cómo fueron los primeros momentos del ataque.
“Dicen que andaba buscando a una profesora, que pidió que entregaran a tres personas - una de las cuales sería un compañero -, que las iba a matar y se entregaba”, comenzó el joven que estaban en el colegio al momento del hecho y dijo ser amigo de la chica.
“Salí de la dirección y estaba ella con el arma. Escuché cinco disparos”, informó en diálogo con medios locales. Describió que la chica "siempre estaba callada" mientras caminaba con el arma y confirmó que le apuntó a otros alumnos. "Ellos se quedaron mudos, quietos. Nadie intervino", indicó.
Tras escuchar los tiros, detalló que ingresó a una de las aulas, armó una especie de trinchera con dos mesas, dos sillas y se quedó acostado en el piso.
"La mayoría de mis compañeros quedaron descubiertos pero no les hizo nada porque se ve que estaba buscando a la profesora", contó el estudiante y agregó: “Al rato entró la policía y nos pidió que evacuáramos la escuela”.
El joven describió que la adolescente “era calladita, tranquila y no buscaba problemas con nadie”. En concordancia con lo informado por otro alumno de la escuela, reiteró que “todos dicen que le hacían bullying y por eso actuó así".
Varios de los alumnos tuvieron que ser trasladados al hospital público de La Paz debido a un estado de nerviosismo. Según confirmó el director del centro de salud Gustavo Pinto, la mayoría de los chicos fueron atendidos y luego se retiraron en compañía de sus padres. Trascendió que una de las alumnas se descompensó tras la situación y permanecía internada.
Pánico en una escuela de Mendoza: "La chica sufría bullying"
Valentino, otro estudiante de la misma escuela, reveló más temprano que la adolescente “sufría bullying”. “Se ve que lo estaba pasando mal y no se lo contaba a nadie”, indicó en diálogo con Canal 7 de Mendoza y agregó que "era muy callada y tímida".
Medios locales informaron que la adolescente es hija de un comisario retirado de la Policía de San Luis, lo que explicaría cómo tuvo acceso a un arma cargada. Al respecto, Valentino también indicó que la familia de la chica "es muy tranquila, todos son muy buenos y nunca se metieron en problemas".
El menor informó por otro lado que la escuela cuenta con un gabinete de psicopedagogos para que los alumnos puedan comunicar sus problemas o expresar sus preocupaciones. "En general sufren bullying físico", describió.
