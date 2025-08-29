Murió Teresa Anchorena, reconocida gestora cultural

Incansable y enérgica, supo combinar sus conocimientos con una pasión contagiosa: su amor por el patrimonio y su capacidad de gestión contribuyeron enormemente a poner en valor la cultura e identidad argentina, algo que es sin dudas su principal legado.

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, lamentó su fallecimiento y compartió un mensaje en su recuerdo: "Que pena grande enterarme de la partida de Teresa Anchorena, una figura relevante para el patrimonio, la historia, la cultura y el arte de nuestro país, miembro activa del directorio actual del Fondo Nacional de la Artes en el área de Patrimonio y Artesanías".

Describió que "Teresita fue una persona tan amorosa y educada en el trato personal como una continua promotora, soporte y apoyo de los artistas argentinos”.

Y agregó: “Su legado y la confianza que depositó en nuestra gestión, nos quedarán marcados para siempre".

En tanto, desde el Fondo Nacional de las Artes también despidieron a la prestigiosa gestora cultural con conmovedoras palabras: "Tulio Andreussi Guzmán, Presidente del Fondo Nacional de las Artes, junto al Directorio y personal, despiden con mucho cariño a quien fuera su brillante Directora de Patrimonio y Artesanías. Con una trayectoria y pasión incomparables, se consagró hasta el último día con la vocación de sostener la identidad cultural de la Argentina".