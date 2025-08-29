Murió Teresa Anchorena, reconocida gestora cultural
Durante su extensa trayectoria, tuvo un rol fundamental en la promoción y la protección de la cultura argentina.
La reconocida gestora cultural, Teresa Anchorena, murió ayer a los 78 años en su casa del barrio porteño de Villa Crespo. Durante su admirable y extensa trayectoria, tuvo un rol fundamental en la promoción de la cultura del país y la protección del patrimonio arquitectónico nacional.
Anchorena se consolidó como una figura central en la conservación de los tesoros y lugares históricos de Argentina, algo que fue reconocido públicamente cuando en diciembre de 2024 fue nombrada Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña.
Teresa se desempeñó en roles centrales: fue presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos y lideró el organismo hasta 2022. Luego, asumió un rol de asesora en el Teatro Colón bajo la dirección de Jorge Telerman.
Previamente, fue secretaria de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Enrique Olivera, directora del Centro Cultural Recoleta y asesora del presidente Raúl Alfonsín.
Incansable y enérgica, supo combinar sus conocimientos con una pasión contagiosa: su amor por el patrimonio y su capacidad de gestión contribuyeron enormemente a poner en valor la cultura e identidad argentina, algo que es sin dudas su principal legado.
El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, lamentó su fallecimiento y compartió un mensaje en su recuerdo: "Que pena grande enterarme de la partida de Teresa Anchorena, una figura relevante para el patrimonio, la historia, la cultura y el arte de nuestro país, miembro activa del directorio actual del Fondo Nacional de la Artes en el área de Patrimonio y Artesanías".
Describió que "Teresita fue una persona tan amorosa y educada en el trato personal como una continua promotora, soporte y apoyo de los artistas argentinos”.
Y agregó: “Su legado y la confianza que depositó en nuestra gestión, nos quedarán marcados para siempre".
En tanto, desde el Fondo Nacional de las Artes también despidieron a la prestigiosa gestora cultural con conmovedoras palabras: "Tulio Andreussi Guzmán, Presidente del Fondo Nacional de las Artes, junto al Directorio y personal, despiden con mucho cariño a quien fuera su brillante Directora de Patrimonio y Artesanías. Con una trayectoria y pasión incomparables, se consagró hasta el último día con la vocación de sostener la identidad cultural de la Argentina".
