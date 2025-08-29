Estacionar mal te puede costar una fortuna: los errores más comunes
Se conocieron los nuevos valores de cada falta en territorio porteño y bonaerense. Conocé todos los detalles en la nota.
Las multas de tránsito pueden causar un gran dolor de cabeza para los conductores. Es que estas, si no se pagan en tiempo y forma, generan intereses e imposibilita a cada usuario a realizar diferentes tipos de trámites, como, por ejemplo, la renovación del carnet de conducir.
Estacionar en la Ciudad de Buenos Aires se ha vuelto una misión compleja que requiere máxima atención. Y no sólo por lo difícil que resulta en muchos barrios hallar espacios libres, sino por el riesgo de cometer infracciones.
Las reglas sobre lugares permitidos y prohibidos fueron actualizadas recientemente y tienen numerosas excepciones que no todos recuerdan con precisión.
Las reglas generales para estacionar en la Ciudad de Buenos Aires
Luego de la reforma al Código de Tránsito y Transporte porteño que rige desde 2023, las tres pautas básicas que los vecinos deberían memorizar son las siguientes:
- PERMITIDO estacionar en calles, de ambos lados, durante las 24 horas.
- PERMITIDO estacionar en avenidas, de ambos lados, los días hábiles de 21 a 7. Y las 24 horas en feriados y fines de semana.
- PROHIBIDO estacionar las 24 horas en pasajes estrechos y en calles de convivencia, así como en avenidas con Metrobús y junto a las ciclovías.
Uno por uno, los lugares donde nunca debés dejar el auto
1. Demasiado cerca de la esquina. Está prohibido estacionar sobre la ochava, pasando "la línea imaginaria que resulte de prolongarla". El vehículo tampoco puede quedar invadiendo la senda peatonal ni las líneas de "pare" que estén pintadas sobre el pavimento.
2. Muy pegado a un garaje o cochera. Se exige dejar libre la entrada y 50 centímetros a cada lado, respetando la pintura amarilla. Además, en calles o pasajes angostos la prohibición se puede extender a la vereda opuesta, para permitir que quienes entran y salen puedan maniobrar.
3. Muy cerca de una barrera de tren. Se prohíbe estacionar a menos de 50 metros a cada lado del paso a nivel.
4. Frente a los ingresos del Subte. Se impide dejar vehículos junto a las bocas de entrada de todas las estaciones.
5. Muy cerca de una parada de colectivo. Incluso si no hubiera línea amarilla, la ley ordena dejar libres 15 metros hacia atrás (lo que ocupan 3 vehículos) y 10 metros hacia adelante (2 vehículos aproximadamente).
6. En áreas de carga y descarga. Si están marcadas como exclusivas para esos u otros usos, es obligatorio respetarlo siempre, a toda hora.
7. Donde haya un espectáculo público. No puede haber vehículos estacionados frente a la entrada del lugar donde se estén desarrollando, durante los horarios de funciones.
8. Muy cerca de ciertos establecimientos. Hay que dejar al menos 10 metros a cada lado de la entrada de:
- Centros de salud: hospitales, sanatorios, clínicas.
- Centros educativos como escuelas, colegios y facultades, sólo durante los horarios de clase.
- Bancos, sólo en el horario de atención.
- Correos, sólo en su horario de actividad.
- Templos religiosos, en las horas de actividad.
- Hoteles de más de 30 habitaciones.
- Instituciones de personas con discapacidad.
Finalmente, los conductores deben recordar que también está prohibido estacionar:
- Obstruyendo, aunque sea en parte, rampas para discapacitados y ciclovías.
- Sobre la vereda, aunque se trate del lugar en el que vive el conductor o el dueño del vehículo.
- En comisarías y cuarteles de bomberos, frente a sus ingresos.
- En salas velatorias, de 8 a 22 frente a todo el predio.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario