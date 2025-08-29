Estacionar mal te puede costar una fortuna: los errores más comunes

Uno por uno, los lugares donde nunca debés dejar el auto

1. Demasiado cerca de la esquina. Está prohibido estacionar sobre la ochava, pasando "la línea imaginaria que resulte de prolongarla". El vehículo tampoco puede quedar invadiendo la senda peatonal ni las líneas de "pare" que estén pintadas sobre el pavimento.

2. Muy pegado a un garaje o cochera. Se exige dejar libre la entrada y 50 centímetros a cada lado, respetando la pintura amarilla. Además, en calles o pasajes angostos la prohibición se puede extender a la vereda opuesta, para permitir que quienes entran y salen puedan maniobrar.

3. Muy cerca de una barrera de tren. Se prohíbe estacionar a menos de 50 metros a cada lado del paso a nivel.

4. Frente a los ingresos del Subte. Se impide dejar vehículos junto a las bocas de entrada de todas las estaciones.

5. Muy cerca de una parada de colectivo. Incluso si no hubiera línea amarilla, la ley ordena dejar libres 15 metros hacia atrás (lo que ocupan 3 vehículos) y 10 metros hacia adelante (2 vehículos aproximadamente).

6. En áreas de carga y descarga. Si están marcadas como exclusivas para esos u otros usos, es obligatorio respetarlo siempre, a toda hora.

7. Donde haya un espectáculo público. No puede haber vehículos estacionados frente a la entrada del lugar donde se estén desarrollando, durante los horarios de funciones.

8. Muy cerca de ciertos establecimientos. Hay que dejar al menos 10 metros a cada lado de la entrada de:

Centros de salud : hospitales, sanatorios, clínicas.

: hospitales, sanatorios, clínicas. Centros educativos como escuelas, colegios y facultades, sólo durante los horarios de clase .

como escuelas, colegios y facultades, sólo durante los . Bancos , sólo en el horario de atención.

, sólo en el horario de atención. Correos , sólo en su horario de actividad.

, sólo en su horario de actividad. Templos religiosos, en las horas de actividad.

religiosos, en las horas de actividad. Hoteles de más de 30 habitaciones.

de más de 30 habitaciones. Instituciones de personas con discapacidad.

Finalmente, los conductores deben recordar que también está prohibido estacionar: