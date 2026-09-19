NASA: un argentino participó del hallazgo del planeta más joven

Santiago Orcajo, egresado de la UNLP, formó parte de un estudio iniciado hace diez años que posibilitó detectar un nuevo exoplaneta. El trabajo apareció en The Astrophysical Journal Letters, a cargo de investigadores de la Universidad Diego Portales, de Santiago de Chile, y la NASA lo difundió. El cuerpo celeste recibió el nombre de Elías 2-24 b, se ubica a 430 años luz y posee menos de un millón de años, mientras que los ejemplares más jóvenes conocidos hasta el momento rondaban los cinco millones.