La NASA y las proyecciones sobre las zonas que sufrirán calor extremo hacia 2050

Uno de los niveles considerados especialmente peligrosos aparece cuando la temperatura de bulbo húmedo se aproxima a los 35 °C. Bajo esas condiciones, la capacidad natural del cuerpo para regular su temperatura puede reducirse drásticamente y una exposición prolongada representa un riesgo.

Las proyecciones climáticas mencionadas por la NASA ubican al sur de Asia, el golfo Pérsico y el mar Rojo entre las regiones que podrían experimentar algunos de los episodios más intensos de calor y humedad hacia 2050.

Esto no quiere decir que estas regiones vayan a quedar completamente deshabitadas para esa fecha. La advertencia se refiere a episodios extremos en los que la exposición prolongada al exterior podría alcanzar niveles peligrosos, especialmente cuando coincidan temperaturas muy elevadas con una humedad intensa.

Algunas señales de este fenómeno ya fueron registradas. Según los datos citados en el análisis, desde 2005 se detectaron en determinadas regiones subtropicales episodios breves en los que la temperatura de bulbo húmedo superó los 35 °C.

Entre los lugares donde se observaron estas condiciones aparecen sectores de Pakistán y del golfo Pérsico. La creciente frecuencia de los episodios de calor y humedad extremos es uno de los factores que genera preocupación de cara a las próximas décadas.

El escenario podría ampliarse todavía más hacia 2070. Para entonces, las proyecciones incorporan a determinadas zonas del este de China, el sudeste asiático y Brasil entre los territorios que podrían experimentar condiciones de calor húmedo cada vez más intensas.

Sin embargo, la evolución de estos escenarios dependerá de diferentes factores. Entre ellos se encuentran las futuras emisiones de gases de efecto invernadero, las condiciones meteorológicas de cada región y las políticas de adaptación implementadas por los distintos países.

El impacto tampoco será igual para todas las personas. Los adultos mayores, quienes presentan determinadas enfermedades y los trabajadores que desarrollan sus actividades al aire libre aparecen entre los grupos particularmente expuestos frente a temperaturas extremas.

Por este motivo, las estrategias de adaptación tendrán un papel cada vez más importante. Los sistemas de alerta temprana, el acceso al agua, los espacios climatizados, las zonas de sombra y la modificación de los horarios laborales son algunas de las medidas que pueden contribuir a disminuir la exposición.

Las proyecciones difundidas por la NASA advierten así sobre una de las consecuencias más preocupantes del calentamiento global: el problema no pasa solamente por un planeta con temperaturas promedio más altas, sino también por la posibilidad de enfrentar episodios donde la combinación de calor y humedad dificulte que el cuerpo humano pueda mantenerse a una temperatura segura.