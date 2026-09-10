La NASA y las proyecciones sobre las zonas que sufrirán calor extremo hacia 2050
Las proyecciones difundidas por la NASA ponen el foco en varias regiones que podrían enfrentar episodios especialmente peligrosos hacia mediados de siglo.
El aumento de la temperatura global representa apenas una parte de los problemas asociados al cambio climático. Los científicos también observan con preocupación la combinación entre temperaturas elevadas y altos niveles de humedad, debido a las consecuencias que puede generar sobre el organismo humano.
En este escenario, un análisis difundido por la NASA permitió identificar algunas de las regiones que podrían quedar particularmente expuestas durante las próximas décadas. Los modelos climáticos indican que hacia 2050 podrían producirse episodios de calor húmedo extremo en determinadas zonas del planeta.
La situación no significa necesariamente que esos territorios se vuelvan completamente inhabitables de manera permanente. El principal riesgo está relacionado con períodos en los que permanecer durante demasiado tiempo al aire libre podría resultar peligroso, especialmente para los sectores más vulnerables de la población.
Los detalles que reveló la NASA
Uno de los principales indicadores utilizados para analizar estas condiciones es la denominada temperatura de bulbo húmedo, una medición que combina la temperatura del aire con el porcentaje de humedad presente en el ambiente.
Este parámetro es importante porque permite determinar qué capacidad tiene el cuerpo humano para enfriarse mediante la transpiración. Cuando existe mucha humedad, la evaporación del sudor se vuelve menos eficiente y el organismo tiene mayores dificultades para liberar el exceso de calor.
Uno de los niveles considerados especialmente peligrosos aparece cuando la temperatura de bulbo húmedo se aproxima a los 35 °C. Bajo esas condiciones, la capacidad natural del cuerpo para regular su temperatura puede reducirse drásticamente y una exposición prolongada representa un riesgo.
Las proyecciones climáticas mencionadas por la NASA ubican al sur de Asia, el golfo Pérsico y el mar Rojo entre las regiones que podrían experimentar algunos de los episodios más intensos de calor y humedad hacia 2050.
Esto no quiere decir que estas regiones vayan a quedar completamente deshabitadas para esa fecha. La advertencia se refiere a episodios extremos en los que la exposición prolongada al exterior podría alcanzar niveles peligrosos, especialmente cuando coincidan temperaturas muy elevadas con una humedad intensa.
Algunas señales de este fenómeno ya fueron registradas. Según los datos citados en el análisis, desde 2005 se detectaron en determinadas regiones subtropicales episodios breves en los que la temperatura de bulbo húmedo superó los 35 °C.
Entre los lugares donde se observaron estas condiciones aparecen sectores de Pakistán y del golfo Pérsico. La creciente frecuencia de los episodios de calor y humedad extremos es uno de los factores que genera preocupación de cara a las próximas décadas.
El escenario podría ampliarse todavía más hacia 2070. Para entonces, las proyecciones incorporan a determinadas zonas del este de China, el sudeste asiático y Brasil entre los territorios que podrían experimentar condiciones de calor húmedo cada vez más intensas.
Sin embargo, la evolución de estos escenarios dependerá de diferentes factores. Entre ellos se encuentran las futuras emisiones de gases de efecto invernadero, las condiciones meteorológicas de cada región y las políticas de adaptación implementadas por los distintos países.
El impacto tampoco será igual para todas las personas. Los adultos mayores, quienes presentan determinadas enfermedades y los trabajadores que desarrollan sus actividades al aire libre aparecen entre los grupos particularmente expuestos frente a temperaturas extremas.
Por este motivo, las estrategias de adaptación tendrán un papel cada vez más importante. Los sistemas de alerta temprana, el acceso al agua, los espacios climatizados, las zonas de sombra y la modificación de los horarios laborales son algunas de las medidas que pueden contribuir a disminuir la exposición.
Las proyecciones difundidas por la NASA advierten así sobre una de las consecuencias más preocupantes del calentamiento global: el problema no pasa solamente por un planeta con temperaturas promedio más altas, sino también por la posibilidad de enfrentar episodios donde la combinación de calor y humedad dificulte que el cuerpo humano pueda mantenerse a una temperatura segura.
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