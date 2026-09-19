San Juan: imputaron a dos jubilados por guardar mercadería vinculada a una presunta estafa millonaria

El fraude quedó al descubierto cuando vencieron los cheques y todos fueron rechazados por falta de fondos. A partir de ese momento, las empresas radicaron las denuncias y comenzó una investigación que permitió reconstruir el recorrido de la mercadería mediante remitos, registros de cámaras de seguridad y declaraciones de empleados.

Con la formalización de Jorge Eduardo Pascuali y Josefa Lucía Hidalgo, la causa continuará con ambos en libertad y sujetos a las medidas impuestas por el juez, que dispuso que ambos se presenten una vez al mes en la comisaría correspondiente.