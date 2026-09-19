San Juan: imputaron a dos jubilados por guardar mercadería vinculada a una presunta estafa millonaria
Jorge Eduardo Pascuali y Josefa Lucía Hidalgo quedaron vinculados a la causa por ser los dueños de la bodega donde la banda guardaba el material por estafa.
La causa por una millonaria defraudación tuvo un importante avance con la detención de siete sospechosos acusados de integrar una organización que habría engañado a dos reconocidas empresas sanjuaninas mediante el uso de cheques electrónicos sin respaldo. El monto de la estafa casi llega a los 100 millones de pesos.
Entre los imputados se encuentran Jorge Eduardo Pascuali y Josefa Lucía Hidalgo, propietarios de la bodega Los Hidalgo, en Albardón, donde los integrantes de la banda delictiva guardaba el material que 'compraba' a estas firmas locales.
En una audiencia reciente, Pascuali e Hidalgo quedaron vinculados a la causa de manera formal, al considerar que era imposible que desconocieran el accionar de los integrantes de la banda, que usaban la instalación para acopiar la mercadería que, luego, nunca se pagó.
En el caso está involucrada como damnificada la empresa Color Shop, cuyas operaciones perjudiciales alcanzaron los $35,5 millones. De acuerdo con los investigadores, los estafadores adquirieron pinturas e insumos que fueron abonados mediante cuatro E-Cheq.
La estafa también la sufrió la empresa Fase Electricidad. Allí, los estafadores compraron materiales como cables, llaves térmicas, disyuntores, equipos de aire acondicionado y otros productos por un monto superior a los $61,8 millones. Antes de concretar la venta, la empresa verificó la existencia de las firmas BOSSABALL y BA-RO y constató que contaban con antecedentes comerciales favorables, por lo que aceptó los cheques electrónicos como forma de pago.
El fraude quedó al descubierto cuando vencieron los cheques y todos fueron rechazados por falta de fondos. A partir de ese momento, las empresas radicaron las denuncias y comenzó una investigación que permitió reconstruir el recorrido de la mercadería mediante remitos, registros de cámaras de seguridad y declaraciones de empleados.
Con la formalización de Jorge Eduardo Pascuali y Josefa Lucía Hidalgo, la causa continuará con ambos en libertad y sujetos a las medidas impuestas por el juez, que dispuso que ambos se presenten una vez al mes en la comisaría correspondiente.
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