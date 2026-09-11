La NASA capta una extraña figura flotando sobre Marte: parece una medusa, aunque tiene explicación
Una difusa imagen desató de inmediato todo tipo de teorías sobre la posible existencia de vida extraterrestre.
Tres años después de salir a la luz, una fotografía del cielo marciano fechada el 20 de agosto de 2023 ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas.
La imagen muestra con mucha claridad una mancha negra que recuerda de forma inevitable a la silueta de una medusa. Como suele suceder al tratar misterios del espacio exterior, la extraña figura desató de inmediato todo tipo de teorías sobre la posible existencia de vida extraterrestre.
La explicación de la figura vista en Marte
El robot explorador Curiosity, un vehículo motorizado que la NASA utiliza para recorrer el suelo marciano y estudiar su geología, fue el encargado de captar esta escena a través de su cámara de navegación derecha.
Los científicos aseguran que esa medusa nunca estuvo flotando sobre la superficie de Marte y descartan por completo que estemos ante un ser vivo o una nave desconocida.
Llegar a esta conclusión no resultó demasiado complicado para el equipo de la misión. Los investigadores se dedicaron a revisar las fotografías que el propio vehículo había tomado enfocando hacia ese idéntico paisaje apenas unos segundos antes y comprobaron que el cielo marciano estaba completamente limpio.
Todo indica que la figura es simplemente el resultado de un fallo digital provocado por el impacto de la radiación espacial.
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