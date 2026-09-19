Qué dice el documento de La Marcha de la Bronca convocada para hoy
Más de 350 organizaciones convocan este sábado en Plaza de Mayo y reclaman a la CGT un paro nacional contra el ajuste de Milei.
Más de 350 organizaciones sociales, sindicales, partidos de izquierda y piqueteros convocan para este sábado 19 de septiembre a la Marcha de la Bronca, con epicentro en Plaza de Mayo. Allí leerán un documento que llama a "derrotar a Milei, su plan y sus cómplices con la huelga general". El texto sostiene que la protesta expresa "una bronca profunda, nacida frente a tanta desigualdad, tanto atropello y tanta mentira organizada" y reclama a la Confederación General del Trabajo (CGT) un paro nacional como parte de un plan de lucha. También advierte que el ajuste de Milei es "un plan de guerra contra el pueblo trabajador".
La concentración en la Ciudad de Buenos Aires comenzará a las 15.30 en Plaza Congreso y, a las 16, las columnas marcharán por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo. Frente a la Casa Rosada leerán el discurso, que comienza: "Hoy llegamos a esta Plaza de Mayo y nos movilizamos en todo el país para hacer oír una BRONCA que crece desde abajo". Las cabezas visibles son la diputada nacional Myriam Bregman (FIT-U) y el diputado nacional Nicolás del Caño (PTS). Adhieren el PTS, el MST, el Partido Obrero, el Polo Obrero, el Frente de Lucha Piquetero, ATE Garrahan, APyT, Ademys, seccionales de Suteba, la Unión Ferroviaria y la comisión interna de FATE, entre otros.
El documento denuncia el cierre de 30 mil empresas y la destrucción de 300 mil puestos de trabajo, el desfinanciamiento de hospitales y los ataques a la universidad. Apunta contra los gobernadores, a quienes acusa de mantener "salarios estatales y docentes por debajo de la pobreza", y contra la burocracia de la CGT, que "negoció a espaldas de las y los trabajadores". Reclama la libertad de Eneas Gallo y Milton Tolomeo, el desprocesamiento de los luchadores y el no pago de la deuda con el FMI. Cierra con un petitorio que incluye aumento de salarios y jubilaciones, prohibición de despidos, anulación de la reforma laboral y reapertura de FATE.
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