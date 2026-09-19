Qué dice el documento de La Marcha de la Bronca convocada para hoy

El documento denuncia el cierre de 30 mil empresas y la destrucción de 300 mil puestos de trabajo, el desfinanciamiento de hospitales y los ataques a la universidad. Apunta contra los gobernadores, a quienes acusa de mantener "salarios estatales y docentes por debajo de la pobreza", y contra la burocracia de la CGT, que "negoció a espaldas de las y los trabajadores". Reclama la libertad de Eneas Gallo y Milton Tolomeo, el desprocesamiento de los luchadores y el no pago de la deuda con el FMI. Cierra con un petitorio que incluye aumento de salarios y jubilaciones, prohibición de despidos, anulación de la reforma laboral y reapertura de FATE.