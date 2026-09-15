La NASA aplica maniobras de ingeniería para postergar el apagado definitivo de la Voyager 2

En 2019, por ejemplo, se desconectó el calentador correspondiente al sistema de rayos cósmicos y se comprobó que el instrumento podía continuar trabajando a temperaturas inferiores. En 2023, los especialistas comenzaron además a utilizar una pequeña reserva energética que hasta entonces permanecía destinada a un circuito de protección.

La estrategia continuó con el apagado de diferentes instrumentos. En septiembre de 2024 fue desconectado el Plasma Science (PLS), mientras que en marzo de 2025 llegó el turno del Low-Energy Charged Particles (LECP). Actualmente permanecen activos tres instrumentos científicos: el Cosmic Ray Subsystem (CRS), el Magnetometer (MAG) y el Plasma Wave Subsystem (PWS).

En agosto de 2026, la NASA informó además el éxito de una nueva intervención sobre la Voyager 2 conocida como "Big Bang". La maniobra consistió en apagar determinados equipos y recurrir a alternativas que demandan menos electricidad, pero manteniendo las condiciones térmicas necesarias para que la sonda continúe realizando tareas científicas.

Gracias a estos ajustes, los tres instrumentos restantes podrán seguir funcionando durante al menos otro año. La Voyager 1 enfrenta un problema energético similar y los especialistas planean implementar una modificación equivalente.

De todas formas, llegará un momento en el que la Voyager 2 ya no tendrá energía suficiente para comunicarse con nuestro planeta. Eso no significará el final de su recorrido: la nave continuará desplazándose por la Vía Láctea aunque ya no pueda enviar información a la Tierra.

Dentro de aproximadamente 40.000 años, la Voyager 2 pasará a cerca de 1,7 años luz de la estrella Ross 248. Para entonces será una nave completamente silenciosa, pero continuará su trayectoria por el espacio como uno de los objetos construidos por la humanidad que más lejos habrá viajado.