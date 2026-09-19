Todas las peleas confirmadas de Párense de Manos 4

La expectativa acumulada en el universo del streaming y los deportes de exhibición llegó finalmente a su punto máximo. Tras semanas de misterio y especulaciones, este viernes se llevó a cabo el esperado "Cara a Cara" encabezado por el streamer Luquitas Rodríguez, donde se destaparon todas las incógnitas rumbo a la cuarta entrega de Párense de Manos.