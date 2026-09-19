Todas las peleas confirmadas de Párense de Manos 4
Este viernes, el streamer Luquitas Rodríguez condujo la presentación oficial de la cuarta edición del masivo evento de boxeo de los creadores de contenido.
La expectativa acumulada en el universo del streaming y los deportes de exhibición llegó finalmente a su punto máximo. Tras semanas de misterio y especulaciones, este viernes se llevó a cabo el esperado "Cara a Cara" encabezado por el streamer Luquitas Rodríguez, donde se destaparon todas las incógnitas rumbo a la cuarta entrega de Párense de Manos.
Durante la transmisión, la organización despejó los dos grandes interrogantes que mantenían en vilo a los seguidores: el evento principal ya tiene casa y fecha confirmadas. La cita deportiva se desarrollará el próximo viernes 18 de diciembre en el estadio del Club Atlético Platense, ubicado en el partido bonaerense de Vicente López.
Las nueve peleas confirmadas para Párense de Manos 4
Además de anunciar el imponente escenario para la gran noche sobre el cuadrilátero, la peculiar presentación sirvió para ponerle fin a los rumores y dar a conocer la nómina completa de los boxeadores y las nueve peleas que conformarán la cartelera oficial:
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Agusneta vs. Brunenger
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Cami Mayan vs. Luli González
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El Polaco vs. Brian Sarmiento
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Bauleti vs. Balanza
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Pri Mora vs. Albere
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Renzo Pantich vs. Joaco López
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Beni Mármol vs. Mortedor
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Milica vs. Arigeli
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Shelao vs. Andoni
En tanto, el streamer Gerónimo Benavides, conocido como "Momo", también volverá a pelaear pero todavía no tiene rival.
Con los cruces ya sobre la mesa y los ánimos caldeados tras los primeros careos cara a cara entre los protagonistas, el evento se afianza como la gran cita de cierre de año del ecosistema digital argentino.
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