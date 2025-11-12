Nuevo alerta por tormentas con granizo genera preocupación este miércoles: el alarmante informe del SMN
El organismo renovó sus avisos para el primer día de la semana por tormentas y granizo para algunas zonas del país. Los detalles de una jornada complicada.
Con lluvias azotando a algunas zonas del país, el mal clima sigue en otras partes de la Argentina y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este miércoles nuevos alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo, con varias regiones afectadas, entre ellas, algunas de nueve provincias.
De esta manera, sigue este miércoles 12 de noviembre un aviso de nivel amarillo por tormentas fuertes para zonas de las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa, Córdoba, Santiago del Estero y La Rioja.
Alerta por tormentas fuertes
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones por tormentas fuertes:
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Cómo sigue el clima en el AMBA
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), recibió este martes fuertes lluvias y tormentas en horas de la noche, pero se prepara para una continuidad de la semana con buenas condiciones del clima.
Es que el SMN no espera más lluvias: el miércoles se espera con cielo parcialmente nublado en la madrugada y algo nublado para el resto del día y la noche, junto con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 26.
Te puede interesar
Dejá tu comentario