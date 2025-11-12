Nuevo alerta por tormentas con granizo genera preocupación este miércoles: el alarmante informe del SMN

Recomendaciones por tormentas fuertes:

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cómo sigue el clima en el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), recibió este martes fuertes lluvias y tormentas en horas de la noche, pero se prepara para una continuidad de la semana con buenas condiciones del clima.

Es que el SMN no espera más lluvias: el miércoles se espera con cielo parcialmente nublado en la madrugada y algo nublado para el resto del día y la noche, junto con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 26.