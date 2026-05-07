Brutal ataque a una maestra en Neuquén: una madre la golpeó delante de alumnos y podría ir presa

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La maestra sufrió lesiones físicas producto de la agresión, pero además debió afrontar graves consecuencias emocionales y psicológicas. De acuerdo con la información que trascendió, necesitó casi un año de tratamiento especializado para recuperarse del impacto que le provocó el ataque.

El caso tomó una dimensión todavía mayor porque la repercusión pública fue tan fuerte que terminó acelerando la sanción de una ley provincial destinada a combatir la violencia contra docentes dentro de instituciones educativas.

Mientras tanto, la causa judicial avanza y la situación procesal de la mujer aparece complicada. La fiscalía imputó a la acusada por lesiones leves en concurso con amenazas, delitos que en muchos casos suelen derivar en penas menores a tres años y permiten evitar la cárcel mediante una condena condicional.

Sin embargo, en este caso aparece un elemento clave que podría cambiar completamente el escenario: la mujer posee antecedentes penales previos, algo que podría derivar en una pena de cumplimiento efectivo.

Desde el gremio docente remarcaron además que el objetivo central del proceso es dejar un mensaje claro frente a este tipo de episodios. “No se puede entrar violentamente a una escuela para golpear a un docente”, señalaron desde ATEN en medio de un clima de creciente preocupación por distintos hechos de violencia registrados en ámbitos educativos durante los últimos años.