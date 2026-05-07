Condenaron a 20 años de prisión a Abel Guzmán, el peluquero que mató a su compañero en Recoleta

La palabra de Abel Guzmán antes de ser condenado

Previo al veredicto, Guzmán aprovechó su derecho a las últimas palabras para reiterar su pedido de disculpas a los allegados de Medina y a su propia familia. Cabe recordar que el 15 de abril, ante el tribunal compuesto por Javier Esteban de la Fuente, Maximiliano Dialeva Balmaceda y Marcelo Alver, el acusado ya había admitido: “Me cegué, no controlé mi ansiedad ni mi bronca, saqué el arma y disparé”.

En su descargo, vinculó su accionar a un conflicto salarial irresuelto con Facundo Verdini: “El reclamo duró más de un año, tratando de negociar y nunca quedamos en acuerdo en absolutamente nada. Esperaba respuestas, pero siempre me esquivaba”, argumentó.

abel guzmán chica

El crimen de Germán Medina

El crimen se remonta a la noche del 20 de marzo de 2024, cuando Guzmán ejecutó a Medina de un tiro en la cabeza en el salón Verdini de la calle Beruti al 3017. Tras el disparo, el agresor huyó saltando por una ventana del comercio.

Su racha de 70 días como prófugo terminó cuando efectivos de la Policía de la Ciudad lo localizaron y detuvieron en una vivienda de Moreno.

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