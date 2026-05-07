Condenaron a 20 años de prisión a Abel Guzmán, el peluquero que mató a su compañero en Recoleta
El Tribunal Oral en lo Criminal N°24 condenó por homicidio agravado por el uso de arma de fuego al asesino de Germán Medina. La familia de la víctima apelará.
Pese al pedido de prisión perpetua impulsado por la fiscalía y la querella, el Tribunal Oral en lo Criminal N°24 sentenció a Abel Guzmán a 20 años de cárcel.
El fallo, dictado este jueves, lo halló culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, sumado a los delitos de amenazas y privación de la libertad, por el asesinato de Germán Medina cometido en marzo de 2024 dentro de la peluquería "Verdini", ubicada en el barrio porteño de Recoleta.
Tras la sentencia, la querella -encabezada por el abogado Juan Manuel Dragani- se mostró indignada: "No estamos conformes, vamos a apelar y buscaremos ir por la perpetua", indicó el letrado. En este sentido, es menester mencionar que los fundamentos de la condena se conocerán el próximo 14 de mayo.
La palabra de Abel Guzmán antes de ser condenado
Previo al veredicto, Guzmán aprovechó su derecho a las últimas palabras para reiterar su pedido de disculpas a los allegados de Medina y a su propia familia. Cabe recordar que el 15 de abril, ante el tribunal compuesto por Javier Esteban de la Fuente, Maximiliano Dialeva Balmaceda y Marcelo Alver, el acusado ya había admitido: “Me cegué, no controlé mi ansiedad ni mi bronca, saqué el arma y disparé”.
En su descargo, vinculó su accionar a un conflicto salarial irresuelto con Facundo Verdini: “El reclamo duró más de un año, tratando de negociar y nunca quedamos en acuerdo en absolutamente nada. Esperaba respuestas, pero siempre me esquivaba”, argumentó.
El crimen de Germán Medina
El crimen se remonta a la noche del 20 de marzo de 2024, cuando Guzmán ejecutó a Medina de un tiro en la cabeza en el salón Verdini de la calle Beruti al 3017. Tras el disparo, el agresor huyó saltando por una ventana del comercio.
Su racha de 70 días como prófugo terminó cuando efectivos de la Policía de la Ciudad lo localizaron y detuvieron en una vivienda de Moreno.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario