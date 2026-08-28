A qué hora empieza el "paro" en Aeroparque y Ezeiza
Los trabajadores nucleados en ATE/ANAC realizarán medidas de fuerza que afectarán los vuelos. Conocé los horarios del paro en las terminales aéreas.
Los trabajadores nucleados en el gremio ATE/ANAC anunciaron nuevas medidas de fuerza que afectarán los vuelos comerciales. El virtual paro consistirá en asambleas y manifestaciones en las terminales, por lo que los servicios aéreos podrían sufrir complicaciones severas tanto en Aeroparque como en Ezeiza.
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Cronograma del paro y los servicios afectados
Ante la falta de una respuesta concreta a sus demandas salariales, la entidad sindical decidió profundizar sus acciones gremiales con el siguiente esquema:
- Las medidas de fuerza se llevarán a cabo el próximo jueves 3 y viernes 4 de septiembre.
- Los horarios estipulados para las asambleas y manifestaciones son en dos turnos: por la mañana, de 09:00 a 12:00 horas, y por la tarde, de 18:00 a 21:00 horas.
- El gremio garantizó que, a pesar de las protestas, se mantendrá la atención habitual para los vuelos en desarrollo, los vuelos sanitarios y los vuelos oficiales.
- El reclamo principal exige el pago de salarios contemplando los aumentos extra paritarios ya acordados, la apertura de una nueva paritaria sectorial y un mayor financiamiento para las tareas operativas (SSEI) y la fiscalización en los aeropuertos.
- Según explicó Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE/ANAC, la medida fue anunciada con suficiente antelación para que los distintos actores del sector aéreo puedan tomar las previsiones necesarias y minimizar el impacto en los pasajeros.
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