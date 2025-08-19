Núñez: un camión se estrelló contra el guardarraíl tras quedar dormido su conductor

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Vecinal 13B, quienes se encargaron de asegurar la zona y ordenar el tránsito, además de coordinar con las grúas el retiro del camión siniestrado. El operativo se extendió durante gran parte de la mañana y provocó largas demoras en uno de los accesos más transitados de la Ciudad, sobre todo para quienes se dirigían desde la zona norte hacia el centro porteño.