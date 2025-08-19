Núñez: un camión se estrelló contra el guardarraíl tras quedar dormido su conductor
El accidente ocurrió en la madrugada sobre la Avenida Cantilo, a la altura de Ciudad Universitaria. El chofer resultó herido pero logró salir por sus propios medios.
La tranquilidad de la madrugada porteña se vio alterada este martes cuando un camión de gran porte impactó violentamente contra el guardarraíl en la Avenida Cantilo, a la altura de Ciudad Universitaria, en el barrio de Núñez.
El siniestro, que ocurrió en torno a las primeras horas del día, generó un importante operativo policial y complicaciones en el tránsito, ya que dos carriles de la traza permanecieron bloqueados durante varias horas. De acuerdo con la información confirmada por fuentes de la Policía de la Ciudad, el conductor del vehículo se habría quedado dormido mientras manejaba, lo que provocó la pérdida de control y el posterior choque.
Milagrosamente, a pesar de la magnitud del impacto y de los daños que sufrió la cabina .que quedó prácticamente destruida según puede observarse en las imágenes viralizadas en redes sociales., el chofer logró salir por sus propios medios. Posteriormente fue atendido por personal del SAME, aunque no presentó heridas de gravedad.
En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Vecinal 13B, quienes se encargaron de asegurar la zona y ordenar el tránsito, además de coordinar con las grúas el retiro del camión siniestrado. El operativo se extendió durante gran parte de la mañana y provocó largas demoras en uno de los accesos más transitados de la Ciudad, sobre todo para quienes se dirigían desde la zona norte hacia el centro porteño.
Vecinos y automovilistas que circulaban por la zona compartieron fotos y videos del choque en redes sociales, lo que permitió dimensionar la magnitud del impacto. Las imágenes muestran cómo la cabina del camión quedó completamente destruida, mientras que parte de la carga se desparramó sobre el asfalto.
Si bien el conductor no sufrió lesiones mayores, el episodio podría haber tenido consecuencias mucho más graves, considerando la velocidad con la que suelen circular los vehículos en esa traza. El tránsito quedó normalizado, aunque los trabajos de reparación sobre el guardarraíl dañado continuaban al cierre de la jornada.
