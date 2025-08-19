Caso Julieta Prandi: la defensa de Claudio Contardi buscará anular el juicio que lo condenó

“Uno de los jueces debió explicarle que al firmar el escrito de su anterior defensor estaba renunciando a un derecho fundamental, el de ser juzgado por sus pares. Eso no ocurrió y constituye una vulneración al debido proceso”, explicó Sicilia en declaraciones radiales. Además, sostuvo que el principio de juez natural, consagrado en el artículo 18 de la Constitución, fue ignorado y que la renuncia solo puede ser válida hasta el momento de la elevación a juicio, lo cual no se respetó.