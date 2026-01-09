Ocurrió en Tigre: se tiró de una altura de 15 metros al río contaminado y argumentó que "tenía calor"

El peligro del Río Reconquista

Lo que volvió este caso particularmente alarmante es la extrema toxicidad del agua en ese sector: el Río Reconquista es considerado uno de los cursos de agua más contaminados de Argentina, superado solo por el Riachuelo.

En la zona de Troncos del Talar, el agua acarrea desechos industriales, metales pesados y residuos cloacales. El contacto directo con esta agua implica un riesgo altísimo de contraer enfermedades infecciosas, afecciones cutáneas graves y leptospirosis, además de los peligros químicos si se llegara a ingerir.