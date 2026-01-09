Ocurrió en Tigre: se tiró de una altura de 15 metros al río contaminado y argumentó que "tenía calor"
El episodio que movilizó a las patrullas zonales de Troncos del Talar tuvo lugar en las últimas horas. La mujer -en situación de calle- está fuera de peligro.
Un insólito caso tuvo lugar en los últimos días en Troncos del Talar, partido de Tigre: una mujer joven se arrojó a las aguas del Río Reconquista, a la altura del puente que conecta Troncos del Talar con el partido de San Fernando.
Según los testigos y los reportes policiales de lo ocurrido el pasado miércoles, la mujer en situación de calle se lanzó de manera voluntaria en lo que aparentaba ser un intento de quitarse la vida: cruzó la baranda, se paró en la cornisa y se lanzó a más de 15 metros de altura, pudiendo haberlo hecho desde la orilla, en caso de que se hubiese tratado de una necesidad de refrescarse.
Gracias a la rápida intervención de personas que circulaban por la zona y el aviso inmediato al Sistema de Emergencias Tigre (SET) y a la policía, se inició un operativo de rescate. Efectivos policiales y personal de Defensa Civil lograron sacarla del cauce antes de que la corriente la arrastrara o se sumergiera por completo.
Luego de ello, fue trasladada de urgencia al hospital local, donde recibió atención médica tanto por el impacto físico como por el cuadro de crisis emocional. "Me tiré del puente porque tenía calor", dijo la mujer, aunque nadie creyó en su versión y despertó sospechas sobre un posible intento de suicidio.
Tras el rescate, se activaron los protocolos de salud mental para brindar asistencia a la mujer y a su familia. Las autoridades locales han reforzado la vigilancia en ciertos tramos del puente, que es un punto concurrido tanto por peatones como por vehículos.
El peligro del Río Reconquista
Lo que volvió este caso particularmente alarmante es la extrema toxicidad del agua en ese sector: el Río Reconquista es considerado uno de los cursos de agua más contaminados de Argentina, superado solo por el Riachuelo.
En la zona de Troncos del Talar, el agua acarrea desechos industriales, metales pesados y residuos cloacales. El contacto directo con esta agua implica un riesgo altísimo de contraer enfermedades infecciosas, afecciones cutáneas graves y leptospirosis, además de los peligros químicos si se llegara a ingerir.
