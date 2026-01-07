Tigre: circulaba a alta velocidad, mordió el cordón en una rotonda y volcó
Las cámaras de seguridad de Tigre registraron el accidente en el que no participaron terceros y fue producto pura y exclusivamente de la imprudencia.
Dos personas resultaron heridas luego de que la conductora de un auto en el que circulaban a alta velocidad en la localidad bonaerense de Tigre, perdiera el control del vehículo en una rotonda y terminara volcando.
Aunque las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de ese municipio de la provincia de Buenos Aires, se conocieron recién este miércoles luego de que se viralizaran en las redes sociales, corresponden a varios días atrás y tuvo lugar en el Rincón de Milberg.
Según informaron las autoridades locales, la mujer que estaba al volante del vehículo accidentado conducía a alta velocidad por Camino de los Remeros y Ruta 27 cuando en una rotonda perdió el control del rodado, se subió al cordón, volcó de costado y luego “patinó” por el asfalto más de 50 metros hasta chocar contra el cordón de la vereda de enfrente.
El sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre detectó el fuerte accidente tras lo cual se activó de manera inmediata el protocolo de asistencia y personal de Protección Ciudadana que se acercó al lugar para asistir a los ocupantes del vehículos.
Tras constatar que no revestían heridas de gravedad se le realizó el control de alcoholemia de rigor a la conductora cuyo resultado fue negativo. Médicos del Sistema de Emergencias Tigre asistieron y constataron que las víctimas estaban fuera de peligro tras lo cual fueron derivadas de todas maneras a un centro de salud para mayores controles.
Choque y vuelco en San Critóbal
Dos personas resultaron heridas este martes en un choque en el barrio porteño de San Cristóbal luego de que uno de los vehículos involucrados diera un vuelco. El episodio ocurrió en la intersección de Avenida San Juan y Matheu.
Como consecuencia del impacto, una joven de 23 años y un hombre de 40 años sufrieron politraumatismos y debieron ser traslados por el personal del SAME al Hospital Ramos Mejía. Fuentes de la policía de la Ciudad afirmaron que en el siniestro estuvieron involucrados un Toyota Corolla, cuyo conductor y acompañante resultaron lesionados, y un Toyota Etios.
Se ordenaron las pericias y la realización del examen de alcoholemia al conductor del Toyota Corolla, quedando supeditadas nuevas medidas a la obtención de esos resultados.
