Tigre: circulaba a alta velocidad, mordió el cordón en una rotonda y volcó

Choque y vuelco en San Critóbal

Dos personas resultaron heridas este martes en un choque en el barrio porteño de San Cristóbal luego de que uno de los vehículos involucrados diera un vuelco. El episodio ocurrió en la intersección de Avenida San Juan y Matheu.

Como consecuencia del impacto, una joven de 23 años y un hombre de 40 años sufrieron politraumatismos y debieron ser traslados por el personal del SAME al Hospital Ramos Mejía. Fuentes de la policía de la Ciudad afirmaron que en el siniestro estuvieron involucrados un Toyota Corolla, cuyo conductor y acompañante resultaron lesionados, y un Toyota Etios.

Se ordenaron las pericias y la realización del examen de alcoholemia al conductor del Toyota Corolla, quedando supeditadas nuevas medidas a la obtención de esos resultados.