Denunciaban despidos en un móvil televisivo y terminaron todos tentados de risa por un detalle inesperado
Un grupo de chicas acusaban a un gastronómico de Tigre de no pagarles, y la irrupción de un automovilista generó una confusión.
Un móvil para denunciar una supuesta situación irregular en una hamburguesería de la localidad bonaerense de Tigre se terminó volvieron viral por una sucesión de situaciones insólitas que derivó en que todos terminaran tentados de risa.
La historia de tres jóvenes desempleadas era por demás delicada: según denunciaron, fueron contratadas por un puñado de meses, trabajaron en condiciones espantosas, no les pagaron y las despidieron.
Sin embargo, la entrevista se desmadró por la reacción de una de las denunciantes justo cuando iniciaba la nota. "Cerrá el ort... hijo de put...", le gritó la chica a un automovilista que pasó en vivo y les dijo algo.
Fue así que tanto en el estudio como el periodista que estaba en la vía pública comenzaron a reírse, contagiando a las compañeras de Ornella.
"El empleador hablaba mal de nosotras, que una se rescaba el culo, que usaba el celular... A mí me hacían limpiar sin guantes, sin nada. Tenía que limpiar la caca sin guantes, no se rían", relató la denunciante.
La joven tuvo que detenerse porque sus compañeras no paraban de reírse. "Chicas se ríen pero es un horror. Son los nervios", intentó salvar la situación la conductora desde el piso.
Fue entonces que una de las chicas tentadas pudo explicar por qué se reía. "Te estaba defendiendo a vos (el automovilista). Dijo 'paguen, hijos de put...'", aseguró, para revelar que en realidad, Ornella había insultado a un hombre que apoyaba sus reclamos.
El desopilante móvil televisivo no tardó en volverse viral, generando todo tipo de reacciones en las redes sociales.
