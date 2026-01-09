Denunciaban despidos en un móvil televisivo y terminaron todos tentados de risa por un detalle inesperado

La joven tuvo que detenerse porque sus compañeras no paraban de reírse. "Chicas se ríen pero es un horror. Son los nervios", intentó salvar la situación la conductora desde el piso.

Fue entonces que una de las chicas tentadas pudo explicar por qué se reía. "Te estaba defendiendo a vos (el automovilista). Dijo 'paguen, hijos de put...'", aseguró, para revelar que en realidad, Ornella había insultado a un hombre que apoyaba sus reclamos.

El desopilante móvil televisivo no tardó en volverse viral, generando todo tipo de reacciones en las redes sociales.