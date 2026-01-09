Corte total del tren Mitre ramal Tigre durante casi 50 días: las alternativas para viajar
Desde Trenes Argentinos confirmaron que la línea va a estar interrumpida del 10 de enero y al 28 de febrero.
El ramal Tigre del tren Mitre no funcionará durante casi 50 días por obras de renovación en las vías. El cierre se realizará desde este sábado y hasta fines de febrero. Cuáles son las alternativas para viajar.
Desde Trenes Argentinos informaron que el servicio estará interrumpido desde el sábado 10 de enero hasta el sábado 28 de febrero inclusive por refacciones “urgentes y fundamentales” entre Tigre y Maldonado. “Estamos trabajando para mejorar la seguridad operacional”, sostuvieron.
A su vez, durante ese mismo período, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre tampoco llegarán Retiro debido a las obras programadas y funcionarán únicamente entre sus cabeceras y la estación Belgrano R.
Corte total del tren Mitre ramal Tigre: cómo viajar hasta Retiro
Durante casi 50 días, los usuarios del tren Mitre ramal Tigre deberán considerar otras vías de transporte para utilizar durante esos días. Los pasajeros que utilicen habitualmente el ramal tendrán disponibles otras opciones de viaje para desplazarse entre la zona norte y la terminal de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, con una amplia red de colectivos y subtes que permiten continuar el trayecto o acceder a las estaciones de manera alternativa.
Las líneas de colectivos que se pueden usar son: 15, 21, 28, 29, 33, 37, 41, 42, 44, 45, 47, 59, 60, 62, 65, 67, 68, 71, 76, 80, 93, 114, 118, 130, 133, 152, 161, 168, 203, 228, 365, 371, 343, 365, 371, 707, 710 y 720.
A lo largo del recorrido ferroviario, varias estaciones cuentan con paradas de colectivos que replican, en parte, el trayecto del tren. Por ejemplo, Belgrano C y Núñez están conectadas por las líneas 60, 59 y 161, que recorren la Avenida del Libertador y zonas residenciales del norte porteño.
Más adelante, estaciones como Rivadavia, Vicente López, Olivos y La Lucila comparten una misma oferta de líneas: 29, 130 A, 101 y 60, todas con recorridos que atraviesan barrios costeros y céntricos.
A partir de Martínez y hasta Carupá, las alternativas se vuelven más homogéneas. Las líneas 60, 343, 203 y 365 ofrecen cobertura en casi todas las estaciones de esta franja del recorrido. Estas líneas permiten conectar con puntos clave como San Isidro, San Fernando y Victoria, facilitando el acceso a zonas comerciales, administrativas y turísticas.
En la estación Tigre, el colectivo 343 (ramal Tigre) se presenta como una opción directa para quienes buscan continuar viaje hacia el centro o zonas aledañas, incluyendo el Puerto de Frutos y el Delta.
Una vez en la terminal de Retiro, es posible combinar con las líneas de colectivo 130 A y 130 B, además de acceder directamente a la Línea C del subte, que conecta con otras líneas en el centro de la ciudad. A pocas cuadras, en la estación Leandro N. Alem, también se puede tomar la Línea B, lo que amplía las posibilidades de conexión hacia el oeste de la Capital.
