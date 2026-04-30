Ordenan una pericia clave para resolver el caso de los fetos encontrados en la clínica de Villa Ballester

El magistrado Juan Manuel Culotta, a cargo del Juzgado Federal de Tres de Febrero, investiga la posibilidad de un delito de trata de personas, ante la hipótesis de que -dado el avanzado estado del embarazo- el niño haya nacido vivo, para ser entregado o vendido. Si este niño se encuentra entre los fetos estudiados, entonces, su causa quedará cerrada.

Qué dijo el médico que le hizo el aborto a la niña de 12 años en la clínica de Villa Ballester

Damián Levy, obstetra y ginecólogo, quien también preside la fundación que costeó los gastos de la menor y de su madre desde Santiago del Estero, decidió hablar: “Tengo la convicción de haber realizado lo correcto en el marco legal vigente, acompañando a la madre y a la niña en esta situación, haciendo con la calidad y el respeto que se necesita”.

“Frente a una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo para su salud, acompañamos a la niña y a su mamá con asesoramiento y atención digna, segura y legal”, relató.

Según explicaron en LN+, el profesional de la salud sostuvo que decidió salir a hablar porque se vio realmente muy conmovido, desbordado por la situación.

Levy también contó que hace algunas semanas la Fundación Cígesar, encabezada por el doctor, estaba haciendo una campaña de “Salud sexual y reproductiva” en Santiago del Estero, cuando recibe la consulta de la mamá y de la nena para hacer una interrupción legal del embarazo por una violación. La madre le dijo que no podía acceder al servicio en la provincia, pese a ser legal, y que además tenía denuncia de violación.