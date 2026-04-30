Ordenan una pericia clave para resolver el caso de los fetos encontrados en la clínica de Villa Ballester
La Justicia busca determinar si uno de los no de los ADN corresponde a la menor de 12 años. También, se podrá recolectar el rastro genético de su violador.
La investigación judicial en torno a la Clínica Santa María, ubicada en Villa Ballester, profundiza en las circunstancias que rodearon la intervención médica de una menor de 12 años víctima de abuso sexual.
El caso, que derivó en el hallazgo de ocho fetos en un sector de residuos del establecimiento, movilizó a la Justicia tras una denuncia originada en Santiago del Estero.
Según Infobae, la UFI N°14 de San Martín, con un expediente a cargo de la fiscal Vanesa Leggio, requirió a la Asesoría Pericial de la Suprema Corte bonaerense que analice los ocho fetos allanados. En particular, se requirieron las extracciones y estudios de perfiles de ADN. Cinco de estos fetos estaban completamente formados; tres eran poco más que embriones.
La fiscal Leggio, con un expediente por averiguación de ilícito en sus manos, primero busca determinar si estos abortos fueron realizados de forma ilícita o en el marco de la Ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo. Una inspección del Ministerio de Salud provincial realizada a la clínica Santa María halló solo infracciones menores; el centro médico continúa abierto.
También, deberá encontrar entre ellos al embarazo que gestó la menor, oriunda de Monte Quemado, una pequeña ciudad de Santiago del Estero, mediante un cotejo de perfiles genéticos. El aborto a la niña, según la historia clínica secuestrada por la Policía Bonaerense, fue practicado. Otros dos procedimientos similaresse habían llevado a cabo ese día, de acuerdo al documento.
El magistrado Juan Manuel Culotta, a cargo del Juzgado Federal de Tres de Febrero, investiga la posibilidad de un delito de trata de personas, ante la hipótesis de que -dado el avanzado estado del embarazo- el niño haya nacido vivo, para ser entregado o vendido. Si este niño se encuentra entre los fetos estudiados, entonces, su causa quedará cerrada.
Qué dijo el médico que le hizo el aborto a la niña de 12 años en la clínica de Villa Ballester
Damián Levy, obstetra y ginecólogo, quien también preside la fundación que costeó los gastos de la menor y de su madre desde Santiago del Estero, decidió hablar: “Tengo la convicción de haber realizado lo correcto en el marco legal vigente, acompañando a la madre y a la niña en esta situación, haciendo con la calidad y el respeto que se necesita”.
“Frente a una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo para su salud, acompañamos a la niña y a su mamá con asesoramiento y atención digna, segura y legal”, relató.
Según explicaron en LN+, el profesional de la salud sostuvo que decidió salir a hablar porque se vio realmente muy conmovido, desbordado por la situación.
Levy también contó que hace algunas semanas la Fundación Cígesar, encabezada por el doctor, estaba haciendo una campaña de “Salud sexual y reproductiva” en Santiago del Estero, cuando recibe la consulta de la mamá y de la nena para hacer una interrupción legal del embarazo por una violación. La madre le dijo que no podía acceder al servicio en la provincia, pese a ser legal, y que además tenía denuncia de violación.
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