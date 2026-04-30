Una escuela de Hurlingham está entre las 50 mejores del mundo: de cuál se trata

El colegio cuenta con el respaldo de figuras como el juez Baltasar Garzón, el ex director general de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza y Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo.

Qué es el Global Schools Prize

La escuela argentina fue elegida entre casi 3.000 nominaciones y postulaciones provenientes de 113 países y competirá en la categoría “Ciudadanía Global y Construcción de la Paz” del Global Schools Prize 2026.

En caso de avanzar en la competencia, podría quedar entre las diez escuelas ganadoras de su categoría, las cuales recibirán 50.000 dólares cada una. La institución educativa que se quede con el gran premio final podrá recibir 500.000 dólares. La ganadora se anunciará en mayo, durante el Education World Forum, en Londres.

El premio, organizado por Fundación Varkey, busca destacar a escuelas que “demuestran un compromiso y una ambición excepcionales por sus estudiantes, independientemente de sus circunstancias, asegurando así que cada alumno tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente”, sostuvo la organización en un comunicado.

“Las escuelas en la Argentina y en la región representan el gran espacio de aprendizaje, y es allí donde casi todos nosotros ponemos nuestra esperanza y expectativas. Pero a veces le pedimos mucho a la escuela y la reconocemos poco. Este premio busca reconocer ese lugar de posibilidad y esperanza. Busca que como sociedad acompañemos un poco más aquellas expectativas de transformación”, dijo Agustín Porres, director regional de Fundación Varkey.