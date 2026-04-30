Una escuela de Hurlingham está entre las 50 mejores del mundo: de cuál se trata
El Instituto San José de Calasanz es candidato al Global Schools Prize, cuyo primer premio es de 500.000 dólares.
Una escuela del partido bonaerense de Hurlingham quedó elegida entre las 50 mejores del mundo por su educación “para la paz” y es candidata a recibir el Global Schools Prize 2026 tras competir con contra casi 3.000 colegios de 113 países.
Se trata del Instituto San José de Calasanz, un colegio fundado en 1990 que actualmente cuenta con 1.280 alumnos y se destaca por impulsar distintos proyectos vinculados con la construcción de la paz y los derechos humanos.
Entre sus propuestas, posee un Programa de Cultura de Paz y Solidaridad que abarca todos los niveles de educación, desde el jardín de infantes hasta la secundaria. Además, el instituto ofrece la carrera de Psicopedagogía.
El Instituto San José de Calasanz se convirtió en sede de una Cátedra UNESCO en Educación para la Paz desde 2004 e integra una red de escuelas internacionales vinculadas a derechos humanos, ciudadanía y educación global.
Desde 2007, la institución es sede de Red Solidaria en el conurbano oeste. En 2021 fue declarado “Embajada de Paz”.
El colegio cuenta con el respaldo de figuras como el juez Baltasar Garzón, el ex director general de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza y Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo.
Qué es el Global Schools Prize
La escuela argentina fue elegida entre casi 3.000 nominaciones y postulaciones provenientes de 113 países y competirá en la categoría “Ciudadanía Global y Construcción de la Paz” del Global Schools Prize 2026.
En caso de avanzar en la competencia, podría quedar entre las diez escuelas ganadoras de su categoría, las cuales recibirán 50.000 dólares cada una. La institución educativa que se quede con el gran premio final podrá recibir 500.000 dólares. La ganadora se anunciará en mayo, durante el Education World Forum, en Londres.
El premio, organizado por Fundación Varkey, busca destacar a escuelas que “demuestran un compromiso y una ambición excepcionales por sus estudiantes, independientemente de sus circunstancias, asegurando así que cada alumno tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente”, sostuvo la organización en un comunicado.
“Las escuelas en la Argentina y en la región representan el gran espacio de aprendizaje, y es allí donde casi todos nosotros ponemos nuestra esperanza y expectativas. Pero a veces le pedimos mucho a la escuela y la reconocemos poco. Este premio busca reconocer ese lugar de posibilidad y esperanza. Busca que como sociedad acompañemos un poco más aquellas expectativas de transformación”, dijo Agustín Porres, director regional de Fundación Varkey.
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