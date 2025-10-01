Tensión en Congreso: detuvieron a un jubilado y reprimieron a otros 20 adultos mayores

Los puntos más relevantes y documentados incluyen:

Protocolo "Antipiquetes": A pocos días de asumir, el Ministerio de Seguridad (Resolución 943/23) implementó un protocolo de actuación que establece que cualquier manifestación que interrumpa la libre circulación constituye un delito y habilita la intervención de las fuerzas de seguridad sin necesidad de orden judicial. Organizaciones de derechos humanos, como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), han señalado que este protocolo criminaliza la protesta y ha servido como justificación para la violencia policial.

Represión en el Congreso (enero y febrero 2024): Durante las manifestaciones y el debate de la Ley Ómnibus en el Congreso de la Nación (principalmente a fines de enero y principios de febrero), se registraron operativos de seguridad con uso de gases, balas de goma y bastonazos contra manifestantes, periodistas y fotógrafos. Hubo detenciones y heridos, y se presentaron reclamos judiciales por la violencia desatada, incluso por parte de trabajadores de prensa.