Fuerte temporal de viento, granizo y lluvia tumbó a varios camiones en Santa Fe

temporal cordoba



Los videos que se viralizaron en las redes mostraron a los vehículos de gran porte tumbados sobre el camino, en plena lluvia. Las imágenes fueron tomadas por conductores que pasaban por el lugar y no podían ocultar su sorpresa por la situación.

En diálogo con Cadena 3, el director general de Prevención de Accidentes de la Policía de Córdoba, Miguel Ángel Rizzotti, se refirió a uno de los vuelcos.

“La calzada se encontraba mojada por llovizna. Es fundamental extremar los cuidados cuando la ruta está húmeda”, destacó Rizzoti, quien precisó que el hecho del cual hablaba involucró a un camión Mercedes Benz.

Ante el panorama adverso, con lluvias, lloviznas y fuertes ráfagas de viento, la APSV desvió el tráfico hacia la Ruta provincial 15 y solicitó respetar las indicaciones y prever demoras. Es más, hasta sugirió que, de ser posible, se posterguen los viajes, o bien se circule con extrema precaución.

Daños, anegamientos y cortes de energía

Desde Bell Ville, se indicó que la tormenta avanzó con particular fuerza hacia el este. En Armstrong y Cañada de Gómez se registraron ráfagas intensas, caída de postes, árboles en la vía pública y anegamientos en sectores urbanos. En Oliveros, a unos 50 kilómetros de Rosario, oyentes informaron interrupciones del suministro eléctrico tras vientos y lluvias de elevada intensidad.

El cuadro general obligó a un despliegue sostenido de bomberos, policías y cuadrillas municipales en distintas localidades. Las autoridades reiteraron el pedido de circular con extrema precaución, respetar eventuales cortes y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante la persistencia de condiciones meteorológicas inestables.