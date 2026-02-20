Intentó ingresar por una ventana, cayó desde un séptimo piso y quedó detenido en Córdoba
El joven, de 29 años, sufrió politraumatismos tras precipitarse al vacío en un edificio del centro. Fue rescatado por personal especializado y permanece internado en estado crítico.
Un episodio tan confuso como impactante tuvo lugar en pleno centro de Córdoba, donde un hombre de 29 años cayó desde un séptimo piso cuando, según las primeras informaciones, intentaba ingresar a un departamento a través de una ventana. El hecho se produjo en un complejo ubicado sobre la calle Rivadavia al 150 y generó un fuerte despliegue de emergencia.
De acuerdo con fuentes policiales, el joven terminó tendido en el patio interno del edificio tras la caída. Fueron los propios vecinos quienes, alertados por el estruendo y la dramática escena, se comunicaron con el 911 para solicitar asistencia inmediata. A pesar de la altura desde la que se precipitó, logró sobrevivir, aunque con lesiones de extrema gravedad.
Al lugar acudió personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), dependiente de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba. Los rescatistas debieron realizar maniobras específicas para extraer al herido desde un piso superior, ya que el acceso al sitio donde había quedado era complejo. Las imágenes difundidas por la fuerza muestran el operativo, que implicó técnicas de descenso y asistencia en altura.
Una vez estabilizado, el joven fue trasladado por un servicio de emergencias al Hospital de Urgencias. Allí ingresó con diagnóstico de politraumatismos y permanece internado en estado delicado, bajo estricta observación médica. Su evolución es seguida de cerca por el equipo de salud.
Hasta el momento, no se establecieron con claridad los motivos que lo llevaron a intentar ingresar al departamento por la ventana. Tampoco trascendió si conocía a los ocupantes del inmueble o si existía algún conflicto previo. Lo cierto es que, además de quedar hospitalizado, el hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.
La investigación busca determinar en qué circunstancias exactas se produjo la caída y si hubo algún otro factor involucrado. Mientras tanto, el caso genera conmoción en el centro cordobés y reabre interrogantes sobre los riesgos asociados a este tipo de maniobras temerarias.
