Intentó ingresar por una ventana, cayó desde un séptimo piso y quedó detenido en Córdoba

ladron septimo piso

Al lugar acudió personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), dependiente de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba. Los rescatistas debieron realizar maniobras específicas para extraer al herido desde un piso superior, ya que el acceso al sitio donde había quedado era complejo. Las imágenes difundidas por la fuerza muestran el operativo, que implicó técnicas de descenso y asistencia en altura.