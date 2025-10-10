Jubilados y AUH: la guía rápida de ANSES para chequear tu fecha exacta de cobro en octubre

Según informó ANSES, los beneficiarios de la AUH pasarán a cobrar $ 117.252 a partir de octubre. No obstante, los titulares recibirán el 80% de dicho monto, dado que el organismo previsional retiene mensualmente el 20% de sus ingresos hasta que presenten la Libreta AUH al término del 2025.

Por otro lado, los beneficiarios de la AUH por Hijo con Discapacidad percibirán $ 381.791 pesos, mientras que la Asignación Familiar por Hijo cobrará $ 58.631 pesos para el primer rango de ingresos.

Fechas de pago de octubre 2025

En octubre de 2025, el calendario de ANSES sufrirá algunas modificaciones por el Día de la Raza o también conocido como del Respeto a la Diversidad Cultural.

El Gobierno trasladó el feriado del domingo 12 de octubre hacia el viernes 10, lo cual impacta en el cronograma. Esta medida adelantará la fecha de cobro para un grupo específico.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF) en octubre 2025

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre.

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo en octubre 2025

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo en octubre 2025

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre.

Pensiones No Contributivas (PNC): ¿cuándo se cobra en octubre?

DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 8 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 9 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 9 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 9 de octubre.

El cobro de las demás prestaciones