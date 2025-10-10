Jubilados y AUH: la guía rápida de ANSES para chequear tu fecha exacta de cobro en octubre
Las prestaciones del organismo tendrán un ajuste del 1,9% tras la inflación de agosto. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), durante las últimas semanas, dio a conocer un aumento en cada una de sus prestación para octubre. Los programas, como lo son la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones y pensiones, tendrán un ajuste del 1,9% luego de conocerse la inflación de agosto.
Por otro lado, también anunció el calendario de pagos para el décimo mes del año, que comenzará el próximo 8 de octubre. Cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada beneficiario, aunque la fecha depende del último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Cuánto recibirán los jubilados, pensionados y AUH en octubre 2025
La jubilación mínima pasará a ser de $ 326.298,38 a partir de octubre. En tanto, los haberes máximos para los adultos mayores alcanzarán los $ 2.195.679,22.
"Los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de $ 70.000, por lo que la suma total que percibirán será de $ 396.298,38 ($ 326.298,38 de haber mínimo con aumento + $ 70.000 de bono). En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional hasta alcanzar los $ 396.298,38", remarcaron desde ANSES.
Sumado a ello, el refuerzo también incidirá en los cobros de los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez y Pensión Madre de 7 hijos.
Según informó ANSES, los beneficiarios de la AUH pasarán a cobrar $ 117.252 a partir de octubre. No obstante, los titulares recibirán el 80% de dicho monto, dado que el organismo previsional retiene mensualmente el 20% de sus ingresos hasta que presenten la Libreta AUH al término del 2025.
Por otro lado, los beneficiarios de la AUH por Hijo con Discapacidad percibirán $ 381.791 pesos, mientras que la Asignación Familiar por Hijo cobrará $ 58.631 pesos para el primer rango de ingresos.
Fechas de pago de octubre 2025
En octubre de 2025, el calendario de ANSES sufrirá algunas modificaciones por el Día de la Raza o también conocido como del Respeto a la Diversidad Cultural.
El Gobierno trasladó el feriado del domingo 12 de octubre hacia el viernes 10, lo cual impacta en el cronograma. Esta medida adelantará la fecha de cobro para un grupo específico.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF) en octubre 2025
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1: 9 de octubre
- DNI terminados en 2: 9 de octubre
- DNI terminados en 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4: 14 de octubre.
- DNI terminados en 5: 15 de octubre
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo en octubre 2025
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1: 9 de octubre
- DNI terminados en 2: 9 de octubre
- DNI terminados en 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4: 14 de octubre
- DNI terminados en 5: 15 de octubre
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre.
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo en octubre 2025
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre.
Pensiones No Contributivas (PNC): ¿cuándo se cobra en octubre?
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 8 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 9 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 9 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 9 de octubre.
El cobro de las demás prestaciones
- Prestación por Desempleo: el plan 2 se cobra del 1 al 10 de octubre; mientras que el Plan 1 será el 21 y el 25 de octubre
- Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción, nacimiento): del 9 de octubre al 11 de noviembre y el otro tramo del 20/10 al 10/11, sin importar la terminación del documento
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: del 8 de octubre al 10 de noviembre
- Asignación por Embarazo (AUE): del 8 al 21 de octubre, según terminación del DNI (mismo que AUH)
- Asignaciones Prenatal y Maternidad: del 9 al 16 de octubre, dependiendo el DNI.
