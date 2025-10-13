Alerta para jubilados: la nueva modalidad de estafa que ANSES pide ignorar

Cómo actuar ante un intento de estafa

Desde el organismo se recomienda no brindar información personal ni bancaria ante llamados o mensajes sospechosos. En caso de recibir una comunicación dudosa, se aconseja cortar el contacto y realizar la denuncia ante la policía o las autoridades competentes.

Asimismo, se sugiere verificar cualquier comunicación a través de los canales oficiales de ANSES:

Página web oficial: anses.gob.ar

Aplicación móvil Mi Anses.

Línea telefónica gratuita 130

Oficinas de atención al público con turno previo

Redes sociales verificadas del organismo