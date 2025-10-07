Jubilados se movilizaron para repudiar la presencia de Javier Milei en Mar del Plata

“Esta es una muestra de la Argentina que estamos creando, tanto para nosotros como para las generaciones venideras”, expresó el mandatario.

El Presidente estuvo acompañado por Santilli, quien permaneció en primera fila del auditorio, junto al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y no dudó en elogiar el perfil del diputado al sostener que “sabe del tema de seguridad”, y valoró su paso por la gestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Otra cosa que también es importante es en el frente penal, para que nadie pueda quitarle el fruto de tu trabajo, o peor aún, la vida, y quedar impune. El orden es condición necesaria para el crecimiento económico. Es decir, sin orden no hay crecimiento económico”, resaltó Milei.

Y continuó: “Yo suelo repetir recurrentemente la frase de Alberto Benegas Lynch (h) sobre el liberalismo, que es el respeto irrestricto del proyecto del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Bueno, ahí está el orden. Y esto es muy importante, porque desde el Gobierno nacional hemos tenido una gestión maravillosa, bajando la delincuencia de manera a niveles mínimos históricos, con la gestión de la doctora Patricia Bullrich”.

El Presidente puso ejemplo el Plan Bandera que se llevó a cabo en la ciudad de Rosario, impulsado por la ministra y acompañado por el gobernador de la provincia de Santa Fe, Pullaro.

Acto seguido, resaltó: "Ese compromiso con la seguridad es tan importante que hoy nuestra lista de la provincia de Buenos Aires está encabezada, hoy, por alguien que sabe del tema de seguridad, y que lo hizo exitosamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: el queridísimo "El Colo" Santilli”.

En ese sentido cuestionó que “en el primer semestre del año la actividad se expandió al 6,5%, y ahora está estancada por culpa de la actitud obstruccionista, destructiva y destituyente del Congreso de la Nación”.

“La irresponsabilidad de la política nos robó a los argentinos el fruto de nuestro esfuerzo, y este Gobierno está empecinado en recuperarlo. Para lograrlo, solo hay un camino: defender el orden fiscal”, sostuvo.

El Presidente ratificó que “nuestro camino es el de liberar la economía de los grilletes que le puso el Estado. Liberar la economía significa sacarle menos a los ciudadanos vía impuestos y burocracia, para que los argentinos puedan decidir por su propia cuenta cómo aprovechar”. Y aseguró que “la inflación, que es el impuesto más regresivo y violento que ha generado la corporación política, para mediados del año que viene va a ser historia”.

“Esos que proclaman que no se llega a fin de mes son defensores del Estado presente, y es interesante porque cuando a alguien no le no le alcanza es, definitivamente, porque sobra Estado. Esta gente si estuviera preocupada porque no le alcanza, porque no llega a fin de mes, no tendría que estar proponiendo como solución más Estado, sino menos Estado”.

“Nosotros estamos diciendo que vamos a bajar impuestos y que, si podemos continuar con esta gestión y este manejo de la macroeconomía, de acá al año 2031, le vamos a devolver al sector privado 500 mil millones de dólares en impuestos”, prometió.

"En este 2025, empezamos a poner de pie a la Argentina por última vez. Tenemos la oportunidad histórica de adoptar las ideas de la libertad de una vez por todas, para generar cientos de miles de puestos de trabajo de acá a 10 años, para que vuelvan los dos millones de argentinos que se fueron en la última década, y para que ninguno más se vea obligado a buscar en otro lado lo que su propio país le está negando”, cerró.