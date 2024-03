Palermo: brutal pelea entre empleados de una heladería y vendedores ambulantes

“Tenían botellas de cerveza, de champagne y caminaban con una pizza en la mano, que seguro habían mangueado del local de al lado. Cuando nos encontramos con ellos, pudimos darnos cuenta de que ya estaban borrachos, drogados y con actitud violenta”, señaló.

Según contó, la discusión comenzó cuando los dos jóvenes comenzaron a derramar cerveza sobre las mesas y sillas ubicadas en la entrada de la heladería: “Se sentaron en la mesa de afuera, uno agarró una lata de cerveza y procedió a desparramar por el piso, por las mesas. Yo salí a decirles que no podían hacer eso, que por favor se levantaran. En un principio me hablaron bien y después se violentaron. Entré al local y me siguió uno de ellos. Comenzó a insultarme, a gritarme. Tenía mucho resentimiento. Me tiró un frasco de alcohol que estaba sobre la barra y yo me defendí”, relató.

Tal como se ve en el video, uno de los agresores ingresó al lugar y comenzó a increpar a Adrián y al otro empleado de la heladería, tras lo cual le arrojó un objeto en la cabeza a uno de ellos. Acto seguido, Adrián tomó un palo que había debajo del mostrador y se lo arrojó.

VIDEO Brutal pelea entre empleados de una heladería y vendedores ambulantes

Mientras tanto, el cómplice del agresor respondió devolviendo el palazo, tras lo cual ambos huyeron.

“Lo sacamos de adentro del local y uno de ellos empezó a patear el vidrio hasta que lo rompió”, indicó el encargado.

Según contó, tras el llamado al 911, la Policía de la Ciudad tardó 20 minutos en llegar al lugar. “Todos los días pasa esto. La Policía no los mete presos y no se los lleva porque tiene que iniciar una causa, llamar a un juzgado, fiscalía, toda burocracia para que a los dos días estén afuera. Insisto en que esto pasa todos los días. Nos roban sillas y plantas. Nos han robado el herraje de la puerta a las cuatro de la mañana”, se quejó Adrián.