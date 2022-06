Docente trans da una clase de lenguaje inclusivo en un colegio de Palermo

Y agregó: "Esto vulnera el derecho humano de la identidad de género, que es reconocido en el articulo 13 de la ley 26.743 de identidad de género y en la opinión consultiva 24 del año 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y entiendo que obligarme a no expresar la diversidad sexo genérica e imponerme una modalidad binaria de expresarme, coarta mi libertad de expresión y afecta la visibilización de una derecho humano".

Al ser consultada sobre los dichos de la ministra Soledad Acuña de posibles sanciones, Monserrat manifestó: "Si ella cree que van a prohibirnos y censurarnos aplicando sanciones, que nos instruyan el correspondiente sumario y ejerceré mi derecho a la defensa, y quedará expedita a la vía judicial".

En cuanto a la utilización del lenguaje no binario dentro del aula, la profesora comentó: "No es un lenguaje que utilice en todo momento, generalmente lo uso para saludar por respeto a mis alumnes, pero no lo suelo usar en el transcurso de la clase".

"No surge de la resolución que cuestiono que haya un nexo causal entre los resultados de las pruebas de castellano con el uso del lenguaje inclusivo, como no lo existe con el uso de otras palabras que no son del idioma español, que son anglicanismo, y que la tecnología nos va imponiendo. Inclusive nuestra fonética rioplatense se opone a las reglas del idioma español, ya que no diferenciamos la pronunciación de las letras C, S y Z, algo que también afectaría la ortografía. ¿Qué vamos a prohibir el idioma rioplatense?" remarcó.