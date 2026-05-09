Fuerte choque en Córdoba y Juan B. Justo dejó a un motociclista herido

En la madrugada del sábado, un grave accidente tuvo lugar en la intersección de las avenidas Córdoba y Juan B. Justo, en el barrio porteño de Palermo. Durante la fuerte tormenta que azotaba la zona, un auto colisionó violentamente contra una moto. El motociclista fue trasladado al Hospital Durand con politraumatismos. Las condiciones climáticas adversas jugaron un rol central en el siniestro, ya que el asfalto mojado y la perdida de visibilidad fueron los determinantes en la pérdida de control de uno de los vehículos, dificultando las maniobras y la adherencia necesaria para evitar el impacto.