Fuerte choque en Córdoba y Juan B. Justo dejó a un motociclista herido
En la madrugada del sábado un auto de aplicaciones colisionó contra una moto durante la tormenta en la intersección de las avenidas Córdoba y Juan B. Justo en el barrio porteño de Palermo.
En la madrugada del sábado, un grave accidente tuvo lugar en la intersección de las avenidas Córdoba y Juan B. Justo, en el barrio porteño de Palermo. Durante la fuerte tormenta que azotaba la zona, un auto colisionó violentamente contra una moto. El motociclista fue trasladado al Hospital Durand con politraumatismos. Las condiciones climáticas adversas jugaron un rol central en el siniestro, ya que el asfalto mojado y la perdida de visibilidad fueron los determinantes en la pérdida de control de uno de los vehículos, dificultando las maniobras y la adherencia necesaria para evitar el impacto.
Como resultado de esta combinación de factores —la lluvia intensa y la consiguiente reducción de la fricción en el pavimento—, el choque derivó en consecuencias que aún se encuentran en evaluación. Testigos del hecho señalaron que la escasa visibilidad y la falta de agarre en la calzada son las principales hipótesis que manejan los investigadores. Las autoridades trabajan en el lugar para esclarecer las circunstancias exactas del accidente, mientras que se recomienda extremar las precauciones al circular bajo condiciones de tormenta, especialmente en puntos neurálgicos como la mencionada intersección de Palermo.
Manejar en la ciudad con lluvia, especialmente en una metrópolis como Buenos Aires (con calles desgastadas, badenes y mucha señalización horizontal resbaladiza), requiere duplicar la atención. Se recomienda bajar la velocidad y aumentar la distancia con el resto de los vehículos. La adherencia en asfalto mojado puede reducirse hasta un 50%. En una intersección como Córdoba y Juan B. Justo, si venís a 60 km/h, necesitás el doble de metros para frenar que en seco. El mejor aliado es la suavidad (acelerar suave, frenar suave, girar suave) y la paciencia. Llegar 15 minutos más tarde es infinitamente mejor que terminar en un choque donde el informe diga "fue producto del asfalto mojado".
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