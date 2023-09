Familiares y amigos despidieron los restos de Mariano Barbieri, el ingeniero apuñalado en Palermo

Qué le pasó a Mariano Barbieri

El ataque ocurrió el miércoles cerca de las 22.45 cuando la víctima fue interceptada por al menos un ladrón en la zona de la Plaza Sicilia, en inmediaciones del Jardín Japonés y a metros del cruce de la avenida Del Libertador y la calle Lafinur.

En circunstancias que aún son materia de investigación, al menos un delincuente interceptó con fines de robo al ingeniero civil y le aplicó un puntazo que le atravesó el pecho y le perforó una aurícula del corazón, tras lo cual huyó con el teléfono celular de la víctima.

Barbieri alcanzó a ingresar herido a una heladería de la cadena "Cremolatti", situada justo en el cruce de la avenida del Libertador y Lafinur, donde pidió ayuda a los empleados y se desplomó, situación que fue registrada por una cámara de seguridad del local.

heladeria palermo herido murio

"No me quiero morir", alcanzó a decir Barbieri, según relataron los testigos a los investigadores, tras lo cual les pidió a los empleados que trataran de contactar por redes sociales a una tía para avisarle lo que había ocurrido, aunque no lo lograron.