Alpine mostró el auto que manejará Franco Colapinto en Buenos Aires: ya lo mandaron
El argentino manejará un Lotus E20 V8 en Buenos Aires el 26 de abril. Alpine mostró el auto de Fórmula 1 para exhibición en Palermo, con entradas agotadas.
El próximo 26 de abril ocurrirá un hecho histórico en el país: luego de más de diez años, un auto de Fórmula 1 volverá a circular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y será conducido por Franco Colapinto, el piloto que logró el regreso de Argentina a la máxima categoría del automovilismo.
Para la exhibición, el joven corredor no utilizará un monoplaza actual, sino una unidad especialmente preparada para este tipo de eventos, que permite ofrecer un espectáculo más atractivo para el público. Colapinto piloteará un Lotus E20 de 2012, un Fórmula 1 previo a la era híbrida que se caracteriza por su motor V8 y un sonido mucho más intenso que el de los autos actuales.
El modelo cuenta con un motor V8 de 2.4 litros capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y alcanzar una velocidad cercana a los 300 km/h. Además, posee un régimen que llega a las 18.000 RPM y una caja semiautomática de siete marchas, características que explican su potencia y su particular rugido.
Alpine mostró la preparación del Fórmula 1 para Franco Colapinto en Palermo
En la previa del evento, la escudería francesa compartió en sus redes sociales imágenes del proceso de preparación del auto que será enviado a Argentina. En el video se observan distintos momentos del armado y embalaje de la monoplaza antes de su traslado.
“Tenemos una entrega especial a Buenos Aires”, señalaron desde la escudería en el posteo, que generó gran expectativa entre los fanáticos y se viralizó rápidamente.
Las entradas para ver a Colapinto en el Circuito de Palermo ya se encuentran agotadas, lo que refleja el fuerte entusiasmo que existe en el país por la presencia del piloto argentino y el regreso de un Fórmula 1 al territorio nacional.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario