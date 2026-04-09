Alpine mostró el auto que manejará Franco Colapinto en Buenos Aires: ya lo mandaron

Para la exhibición, el joven corredor no utilizará un monoplaza actual, sino una unidad especialmente preparada para este tipo de eventos, que permite ofrecer un espectáculo más atractivo para el público. Colapinto piloteará un Lotus E20 de 2012, un Fórmula 1 previo a la era híbrida que se caracteriza por su motor V8 y un sonido mucho más intenso que el de los autos actuales.