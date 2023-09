Qué revela la autopsia a Mariano Barbieri, el ingeniero apuñalado en Palermo por un celular

heladeria palermo herido murio

Bustos le informó al fiscal de la causa, Marcelo Munilla Lacasa, que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio producto de una “hemorragia interna”, provocada por una “lesión de arma blanca en el tórax”.

El informe detalla que esa puñalada tiene “entre seis y siete centímetros de profundidad” y que afectó “la pleura, el pericardio y la aurícula derecha” del corazón de la víctima.

Esta tarde se realizará el velatorio de Barbieri a las 15 en la cochería Casa Lestrade, en San Fernando.ç+

Anoche, un hermano de la víctima, dijo que no puede creer lo sucedido y manifestó su "tristeza inmensa". "No puedo creer, es una tristeza inmensa, había sido papá hace poco, poquito menos de dos meses, me había elegido para padrino, estamos sin palabras, no puedo creer lo que pasó", expresó Fernando en declaraciones a Telenoche.

El crimen

El ingeniero civil fue asesinado de una puñalada en el pecho por un delincuente que lo atacó y le robó el teléfono celular cuando caminaba por el parque Tres de Febrero. El crimen ocurrió cerca de las 22.45 de anoche. El hombre llegó a entrar a pedir ayuda a una heladería situada en avenida Del Libertador y la calle Lafinur."No me quiero morir", le dijo a los empleados y clientes, tras lo cual se desplomó en el suelo.

Por el momento se sabe en circunstancias fue atacado. Se sabe que al menos un ladrón interceptó a Barbieri con fines de robo, ya que se apoderó de su teléfono celular marca Motorola y, en el mismo hecho, le aplicó un puntazo que le produjo un neumotórax y luego un paro cardiorespiratorio.

"Tuvo una lesión penetrante que fue desarrollando un mecanismo que se llama neumotórax hipertensivo, que va entrando al tórax y colapsando el pulmón y las estructuras circulatorias, que va pasando de a poco. Por eso él pudo caminar unas cuadras hasta pedir ayuda, eso llevó primero al shock y después al paro cardíaco", explicó Ignacio Previgliano, director del hospital Fernández, adonde fue trasladada la víctima, que falleció poco después.

Según contó luego el encargado de la heladería, Barbieri les pidió a los empleados que trataran de contactar por redes sociales a una tía suya para avisarle lo que había ocurrido, aunque no lo lograron. Los testigos también afirmaron que el herido llegó a contar que una persona le había robado y le había clavado un cuchillo.

Los empleados de ese local llamaron al 911 y a los pocos minutos se presentaron en el lugar efectivos de la Comisaría Vecinal 14C de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME que trasladó al herido al hospital.