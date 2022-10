Choque en Panamericana: una persona cayó de un puente y un auto se fugó

Minutos más tarde y como consecuencia de este incidente, en el kilómetro 24 de la Panamericana chocaron otros tres autos, -un Chevrolet Prisma, un Honda City y un Hyundai Electra-.

Los ocupantes de los vehículos se habían bajado de sus autos para tomar los datos del seguro cuando fueron embestidos por un Volkswagen Golf GTI blanco en el que viajaban cuatro o cinco personas jóvenes, de acuerdo a los testigos en el lugar. Tras chocarlos, el conductor del Golf GTI se fugó se dio a la fuga.

“Hubo un accidente más adelante y yo frené. El muchacho del Chevrolet paró atrás mío y este muchacho (del Hyundai) nos embistió. Hasta ahí estábamos todo bien. Con los muchachos nos pusimos a intercambiar los datos y me voy a llamar al laburo, para avisar que me había ocurrido esto, y viene un Golf GTI con todo y ahí los pasó por arriba a los dos muchachos”, contó Damián, que manejaba el Honda City, en diálogo con LN+.

Choque múltiple en Panamericana

Como resultado del choque, dos personas sufrieron heridas y, por la violencia del impacto, un hombre de 34 años cayó unos 10 metros al vacío desde el puente y quedó herido en la zona del terraplén debajo del puente.

El testigo indicó que habló con el conductor del Golf para que no se fugara e intentó tranquilizar a los ocupantes, pero no lo logró. “Les explotaron airbags y se fue. Le husmeaba el auto por todos lados. Lo quise filmar y me dijeron que no. Creo que venían de bailar, eran como cinco personas”, indicó.

Uno de los heridos fue asistido en el lugar mientras que la persona que cayó del puente permaneció más de una hora esperando la asistencia del servicio de emergencia de Ausol para ser luego ser trasladado al hospital de Pacheco.

Pasadas las 8:30 la calzada se encontraba totalmente liberada pero con un remanente importante de demoras de tránsito que afectaba a los ramales Pilar Campana y también el ingreso a la autopista desde el Camino del Buen Ayre y el Camino de los Remeros en la zona del barrio Bancalari.