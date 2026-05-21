Choque fatal en la Panamericana: un hombre murió en un triple accidente

choque fatal panamericana Trágico choque múltiple entre tres vehículos en Panamericana.



Dos jóvenes quedaron imputados

Tras el episodio, tomó intervención la UFI Vicente López Oeste, que avanzó con las primeras medidas judiciales para esclarecer lo sucedido.

En ese marco, dos jóvenes de 28 y 19 años, identificados como Juan Gabriel Fernández y Matías Joaquín Ramos, fueron imputados por el delito de homicidio culposo.

Las autoridades buscan determinar las responsabilidades en el hecho y reconstruir la mecánica del choque.

Operativo y complicaciones en el tránsito

El accidente provocó importantes demoras en la circulación vehicular sobre la autopista Panamericana.

Durante varias horas, el tránsito permaneció reducido a dos carriles mientras trabajaban efectivos policiales, peritos de la Policía Científica y personal de emergencias para retirar los vehículos siniestrados.

Efectivos del personal de Seguridad Vial y de la Policía se desplegaron en el lugar para atender la situación y regular el tránsito. Desde Autopistas del Sol se instó a los conductores a circular con precaución y a respetar la señalización vigente en la zona afectada.