Choque fatal en la Panamericana: un hombre murió en un triple accidente
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 16,5, mano hacia provincia de Buenos Aires, y además dejó a una persona con heridas de gravedad.
Un choque fatal que involucró a tres vehículos dejó una persona fallecida y una herida este miércoles en el Acceso Norte, a la altura del kilómetro 16,5, frente a Debenedetti, en el sentido al norte de la autopista Panamericana.
Los vehículos involucrados fueron dos utilitarios y un furgón. El incidente generó demoras en la zona y afectó la circulación en ese tramo de la vía, según informó Autopistas del Sol a través de sus redes sociales. Ocurrió cerca de las 15:30.
El accidente produjo el cierre del carril lento y la reducción de la banquina, además de la clausura del acceso al área de servicio de ese sector.
La violencia del impacto se puede dimensionar al ver cómo quedó uno de los vehículos involucrados, con destrucción completa y la parte trasera aplastada.
La víctima fatal fue identificada como Gerardo Rafael Dattero, quien conducía uno de los vehículos involucrados y murió en el lugar producto del fuerte impacto.
Dos jóvenes quedaron imputados
Tras el episodio, tomó intervención la UFI Vicente López Oeste, que avanzó con las primeras medidas judiciales para esclarecer lo sucedido.
En ese marco, dos jóvenes de 28 y 19 años, identificados como Juan Gabriel Fernández y Matías Joaquín Ramos, fueron imputados por el delito de homicidio culposo.
Las autoridades buscan determinar las responsabilidades en el hecho y reconstruir la mecánica del choque.
Operativo y complicaciones en el tránsito
El accidente provocó importantes demoras en la circulación vehicular sobre la autopista Panamericana.
Durante varias horas, el tránsito permaneció reducido a dos carriles mientras trabajaban efectivos policiales, peritos de la Policía Científica y personal de emergencias para retirar los vehículos siniestrados.
Efectivos del personal de Seguridad Vial y de la Policía se desplegaron en el lugar para atender la situación y regular el tránsito. Desde Autopistas del Sol se instó a los conductores a circular con precaución y a respetar la señalización vigente en la zona afectada.
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