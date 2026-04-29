Pánico en la estación Claypole del Tren Roca por un hombre que aseguraba tener explosivos en su mochila
Las autoridades inspeccionaron la zona, aunque no encontraron bombas en su bolso
Un hombre fue detenido este martes por la tarde en la estación Claypole, luego de manifestar que tenía una bomba en su mochila. El hecho generó la interrupción total del servicio ferroviario y un importante operativo de seguridad en el lugar, tras el cual comprobaron que el sujeto tenía varias granadas dentro de su bolso.
Según informó C5N, el hecho se registró por la tarde, mientras el hombre circulaba sobre un tren. "A las 18:20, un hombre que aparentemente tiene las facultades mentales adulteradas dijo arriba del tren que tenía explosivos en su mochila. A raíz de esto, se lo bajó de la formación. Esto fue en la estación Claypole", expresaron.
El hombre fue reducido y aprehendido en el lugar, mientras continuaban las tareas de inspección sobre el contenido de su mochila."Se descartó que el hombre tenga explosivos. Es decir que el resultado dio negativo", informaron desde Trenes Argentinos.
Del mismo modo, los efectivos de la Policía Federal revisaron las vías del Ferrocarril Roca en las inmediaciones de la estación con el objetivo de descartar cualquier otro elemento de tipo explosivo que pudiera haber en el lugar.
En este marco, los pasajeros fueron evacuados debido al amplio operativo en la zona, mientras que después el hombre fue trasladado por un grupo de policías para que esté a disposición de la Justicia. Luego, el paso de las formaciones fue habilitado para que circulen normalmente.
La Fraternidad advirtió que el servicio de trenes en el AMBA podría reducirse a una formación por hora
El sindicato La Fraternidad advirtió el lunes que, de mantenerse el actual rumbo económico y operativo de los ferrocarriles, la frecuencia de los trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrirá una reducción crítica. El gremio denunció que el servicio pasará a circular con apenas "una formación por hora".
La organización atribuyó esta posible parálisis a la falta de material rodante y al "mal estado de vías y señales". Según el comunicado, esta situación pone en riesgo la conectividad diaria de miles de trabajadores que utilizan el transporte público.
El gremio recordó la vigencia del Decreto 525/2024 de Emergencia Ferroviaria, el cual asignó u$s1.400 millones para mejorar la seguridad operacional. Sin embargo, los conductores señalaron que el resultado actual es una "disminución del 30 % promedio de los servicios de pasajeros ofrecidos a la comunidad".
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