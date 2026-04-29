Pánico en la estación Claypole del Tren Roca por un hombre que aseguraba tener explosivos en su mochila

detenido granada estacion claypole

Del mismo modo, los efectivos de la Policía Federal revisaron las vías del Ferrocarril Roca en las inmediaciones de la estación con el objetivo de descartar cualquier otro elemento de tipo explosivo que pudiera haber en el lugar.

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En este marco, los pasajeros fueron evacuados debido al amplio operativo en la zona, mientras que después el hombre fue trasladado por un grupo de policías para que esté a disposición de la Justicia. Luego, el paso de las formaciones fue habilitado para que circulen normalmente.

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La Fraternidad advirtió que el servicio de trenes en el AMBA podría reducirse a una formación por hora

El sindicato La Fraternidad advirtió el lunes que, de mantenerse el actual rumbo económico y operativo de los ferrocarriles, la frecuencia de los trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrirá una reducción crítica. El gremio denunció que el servicio pasará a circular con apenas "una formación por hora".

La organización atribuyó esta posible parálisis a la falta de material rodante y al "mal estado de vías y señales". Según el comunicado, esta situación pone en riesgo la conectividad diaria de miles de trabajadores que utilizan el transporte público.

El gremio recordó la vigencia del Decreto 525/2024 de Emergencia Ferroviaria, el cual asignó u$s1.400 millones para mejorar la seguridad operacional. Sin embargo, los conductores señalaron que el resultado actual es una "disminución del 30 % promedio de los servicios de pasajeros ofrecidos a la comunidad".