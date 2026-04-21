Ladrón y pistolero: los violentos antecedentes del presunto femicida de Claypole

brian lesta Brian Lesta en una de sus últimas detenciones porteñas.

En 2017, fue acusado de hurto y resistencia a la autoridad, también por otro robo a mano armada. Su nombre apareció en el Boletín Oficial ese año, cuando el Juzgado N°27 lo declaró rebelde en otro expediente por asalto a punta de pistola.

Volvió a robar, supuestamente, en 2020. Los datos de la Justicia porteña revelan que la víctima que lo denunció fue una joven boliviana, con un expediente en el Juzgado N°47. Fue acusado de asaltar a otra mujer en 2023, como siempre, a mano armada, en otra causa que fue elevada a juicio y terminó archivada

La Policía de la Ciudad tiene su propia ficha con respecto a Lesta. La fuerza porteña lo detuvo ocho veces en los últimos ocho años. El último arresto ocurrió este año, por ser parte de una riña que terminó con lesiones leves. Cayó dos veces en 2023, por ejemplo. Los delitos no sorprenden: robo y portación de armas.