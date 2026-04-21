Ladrón y pistolero: los violentos antecedentes del presunto femicida de Claypole
Brian Leandro Lesta fue reconocido en la calle por un vecino y quedó a disposición de la Justicia tras una intensa búsqueda.
La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo en las últimas horas a Brian Leandro Lesta, de 30 años, acusado de asesinar y enterrar a su pareja, Gisela Alejandra Ruocco, de 35, en la localidad de Claypole, partido de Almirante Brown. El hombre se encontraba prófugo desde hacía varios días y fue localizado en el distrito bonaerense de Merlo.
Lesta enfrentará en las próximas horas a la fiscal Marcela Juan, titular de la UFI N°17 de Lomas de Zamora, que lo investiga por la brutal muerte. El relato del crimen, cometido en Claypole, es espeluznante. La propia hermana de Ruocco, alertada por el hijo de la víctima, un chico de 12 años, encontró un brazo en un pozo en el fondo de la casa de Gisela. De inmediato, reconoció un tatuaje de la mujer, que llevaba días desaparecida.
Los antecedentes del acusado de matar y enterrar a Gisela Ruocco
Según Infobae, Lesta estuvo preso en un penal federal y acumula causas en su contra hace diez años. El perfil de estos delitos lo aleja de la figura de un simple lumpen callejero: para la Justicia porteña, el supuesto descuartizador de Claypole es un ladrón y un pistolero.
Lesta, con un domicilio fijado en Balvanera, registró su primera causa en 2016, un expediente por robo en poblado y en bandaradicado en el Juzgado N°44 que terminó elevado a juicio en el Tribunal N°1. La víctima fue un ciudadano peruano.
En 2017, fue acusado de hurto y resistencia a la autoridad, también por otro robo a mano armada. Su nombre apareció en el Boletín Oficial ese año, cuando el Juzgado N°27 lo declaró rebelde en otro expediente por asalto a punta de pistola.
Volvió a robar, supuestamente, en 2020. Los datos de la Justicia porteña revelan que la víctima que lo denunció fue una joven boliviana, con un expediente en el Juzgado N°47. Fue acusado de asaltar a otra mujer en 2023, como siempre, a mano armada, en otra causa que fue elevada a juicio y terminó archivada
La Policía de la Ciudad tiene su propia ficha con respecto a Lesta. La fuerza porteña lo detuvo ocho veces en los últimos ocho años. El último arresto ocurrió este año, por ser parte de una riña que terminó con lesiones leves. Cayó dos veces en 2023, por ejemplo. Los delitos no sorprenden: robo y portación de armas.
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